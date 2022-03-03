Модный дом Balenciaga удалил все публикации со страницы в Instagram, оставив только флаг Украины

Бренд Balenciaga анонсировал, что откроет все платформы, чтобы сообщать о ситуации в Украине Фото: EPA

"Мы за мир и пожертвовали благотворительному фонду на поддержку первой гуманитарной помощи украинским беженцам. В ближайшие дни мы откроем наши платформы, чтобы сообщать и передавать информацию о ситуации в Украине", – указано в подписи к единственной публикации бренда.

На сегодняшний день на страницу Balenciaga в Instagram подписано 12,8 млн пользователей.