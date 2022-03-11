Генпрокуратура РФ потребовала в российском суде признать владельца Facebook, Instagram и WhatsApp экстремистской организацией

Генпрокуратура также потребовала заблокировать в России Instagram. О блокировании WhatsApp в сообщении агентства не сказано ничего.
"Также не ясно, будет ли признание Meta в России экстремистской организацией означать, что пользователи Facebook, Instagram и WhatsApp будут преследоваться государством", – пишет в связи с этим "Радио Свобода".
Обратиться в суд Генпрокуратура РФ решила после сообщения, что Facebook и Instagram временно разрешат пользователям в некоторых странах писать посты с призывами к насилию в отношении российских солдат. Временное изменение политики разжигания ненависти также позволяет публиковать сообщения, призывающие к смерти президента России Владимира Путина или называющего себя президентом Беларуси Александра Лукашенко.
В посольстве России в США назвали эти шаги Meta "экстремистской деятельностью" и призвали "принять меры по привлечению виновных к ответственности".
Война России против Украины. Главное. (Обновляется)
4 марта стало известно, что Роскомнадзор решил заблокировать Facebook на территории России "из-за дискриминации российских СМИ и информационных ресурсов".
24 февраля Роскомнадзор потребовал от СМИ публиковать о войне с Украиной только "данные из официальных российских источников", пригрозил штрафами (до 5 млн руб., то есть 1,2 млн грн) и блокировкой. В ведомстве настаивают, что война РФ в Украине – это "специальная операция", и требуют, чтобы журналисты не употребляли слова "война, "вторжение", "нападение". Об этом писало "Настоящее время".