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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Facebook и Instagram разрешили призывать к насилию в отношении российских солдат

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4 марта Роскомнадзор решил заблокировать Facebook в РФ
4 марта Роскомнадзор решил заблокировать Facebook в РФ
Фото: depositphotos.com

Социальные сети компании Meta – Facebook и Instagram – сообщили, что временно позволят пользователям в некоторых странах писать посты с призывами к насилию в отношении российских солдат. Такое решение принято в связи с военным вторжением России в Украину, которое началось 24 февраля и все еще продолжается. Об этом 11 марта со ссылкой на электронное письмо компании написало агентство Reuters.

Временное изменение политики разжигания ненависти также позволяет публиковать сообщения, призывающие к смерти президента России Владимира Путина или называющего себя президентом Беларуси Александра Лукашенко.

"В результате российского вторжения в Украину мы временно сделали поправку на формы политического выражения, которые обычно нарушают наши правила, такие, как агрессивные высказывания, например, "смерть российским оккупантам". Мы по-прежнему не допустим возможных призывов к насилию против российских гражданских лиц", – сказано в заявлении пресс-секретаря компании Энди Стоуна в Twitter.

В электронном письме, которое объясняет новую политику соцсетей, сказано, что призывы к смерти лидеров этих государств будут разрешены, если они не содержат других целей и указаний на место или метод убийства. Изменения распространяются на Армению, Азербайджан, Эстонию, Грузию, Венгрию, Латвию, Литву, Польшу, Румынию, Россию, Словакию и Украину.

Отдельно в Meta подчеркнули, что речь идет только о контексте вторжения и что компания не допустит публикации призывов к насилию в отношении военнопленных. 

Политика в отношении разжигания ненависти по-прежнему запрещает нападения на россиян в целом, отмечает Reuters.

В посольстве России в США назвали эти шаги Meta "экстремистской деятельностью" и призвали "принять меры по привлечению виновных к ответственности". Об этом идет речь в заявлении посольства в Telegram.

Война России против Украины. Главное

Контекст:

4 марта стало известно, что Роскомнадзор решил заблокировать Facebook на территории России "из-за дискриминации российских СМИ и информационных ресурсов".

24 февраля Роскомнадзор потребовал от СМИ публиковать о войне с Украиной только "данные из официальных российских источников", пригрозил штрафами (до 5 млн руб., то есть 1,2 млн грн) и блокировкой. В ведомстве настаивают, что война РФ в Украине – это "специальная операция", и требуют, чтобы журналисты не употребляли слова "война, "вторжение", "нападение". Об этом писало "Настоящее время".

Теги: Владимир Путин, социальные сети, Facebook, Александр Лукашенко, Instagram, соцсети, война России против Украины, соцсеть, российские военные, Meta
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