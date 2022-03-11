Facebook и Instagram разрешили призывать к насилию в отношении российских солдат

Временное изменение политики разжигания ненависти также позволяет публиковать сообщения, призывающие к смерти президента России Владимира Путина или называющего себя президентом Беларуси Александра Лукашенко.

"В результате российского вторжения в Украину мы временно сделали поправку на формы политического выражения, которые обычно нарушают наши правила, такие, как агрессивные высказывания, например, "смерть российским оккупантам". Мы по-прежнему не допустим возможных призывов к насилию против российских гражданских лиц", – сказано в заявлении пресс-секретаря компании Энди Стоуна в Twitter.

Our statement on what's happening: pic.twitter.com/UQqb3vQeep — Andy Stone (@andymstone) March 10, 2022

В электронном письме, которое объясняет новую политику соцсетей, сказано, что призывы к смерти лидеров этих государств будут разрешены, если они не содержат других целей и указаний на место или метод убийства. Изменения распространяются на Армению, Азербайджан, Эстонию, Грузию, Венгрию, Латвию, Литву, Польшу, Румынию, Россию, Словакию и Украину.

Отдельно в Meta подчеркнули, что речь идет только о контексте вторжения и что компания не допустит публикации призывов к насилию в отношении военнопленных.

Политика в отношении разжигания ненависти по-прежнему запрещает нападения на россиян в целом, отмечает Reuters.

В посольстве России в США назвали эти шаги Meta "экстремистской деятельностью" и призвали "принять меры по привлечению виновных к ответственности". Об этом идет речь в заявлении посольства в Telegram.

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