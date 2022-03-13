В ходе войны украинская армия уничтожила российской военной техники на $5,1 млрд – Forbes

В такую сумму издание оценило 2593 единицы уничтоженной вражеской техники, о которой сообщал Генеральный штаб ВСУ.
В денежном измерении больше всего потерь пришлось на самолеты и вертолеты – 47%, на танки – 29%, на боевые бронированные машины – 14%.
Самыми дорогими потерями стали для российской армии сбитые ВСУ два больших десантных самолета Ил-76, их стоимость составляет $86 млн каждый.
За день больше всего потерь в денежном эквиваленте армия РФ понесла в Украине 25 февраля, меньше всего – 2 марта.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
По состоянию на 4 марта украинская армия уничтожила российской техники на $3 млрд, писал "Forbes Украина".