В ходе войны украинская армия уничтожила российской военной техники на $5,1 млрд – Forbes

В подсчеты включили более 2,5 тыс. уничтоженных единиц техники РФ Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

В такую сумму издание оценило 2593 единицы уничтоженной вражеской техники, о которой сообщал Генеральный штаб ВСУ.

В денежном измерении больше всего потерь пришлось на самолеты и вертолеты – 47%, на танки – 29%, на боевые бронированные машины – 14%.

Самыми дорогими потерями стали для российской армии сбитые ВСУ два больших десантных самолета Ил-76, их стоимость составляет $86 млн каждый.

За день больше всего потерь в денежном эквиваленте армия РФ понесла в Украине 25 февраля, меньше всего – 2 марта.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

По состоянию на 4 марта украинская армия уничтожила российской техники на $3 млрд, писал "Forbes Украина".