"Совместно остановить агрессора". Зеленский рассказал о разговоре с Шольцем и Макроном

"Провел разговор с канцлером Шольцем и президентом Макроном. Говорил о противодействии агрессору, преступлениях РФ против гражданских. Прошу партнеров содействовать в освобождении пленного мэра Мелитополя. Обсудили также перспективы мирных переговоров. Должны совместно остановить агрессора", – написал он.
Провів розмову з канцлером * @OlafScholz та Президентом * @EmmanuelMacron. Говорив про протидію агресору, злочини РФ проти цивільних. Прошу партнерів сприяти у звільненні полоненого мера Мелітополя. Обговорили також перспективи мирних перемовин. Маємо спільно зупинити агресора.— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 12, 2022
В Германии и Франции пока разговор с президентом Украины не комментировали.
Ранее сегодня Шольц и Макрон провели 75-минутный телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. Переговоры были "частью продолжающихся международных усилий по прекращению войны в Украине". Шольц и Макрон призвали Путина к немедленному прекращению огня в Украине и дипломатическому решению войны. Подробности разговора было решено не разглашать.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
24 февраля Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – "демилитаризация и денацификация Украины".
Глава Кремля в разговоре с Макроном 28 февраля назвал три условия прекращения войны: признание российского суверенитета над Крымом, решение задач по "демилитаризации и денацификации Украинского государства", обеспечение "нейтрального статуса" Украины, сообщалось на сайте Кремля.
По данным главного расследователя Bellingcat Христо Грозева, на переговорах с Украиной Россия требовала назначения премьер-министром нардепа от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Юрия Бойко, признания Крыма и ОРДЛО и "никакого НАТО".