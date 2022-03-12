"Совместно остановить агрессора". Зеленский рассказал о разговоре с Шольцем и Макроном

Зеленский говорил с лидерами стран о перспективах мирных переговоров Фото: ЕРА

"Провел разговор с канцлером Шольцем и президентом Макроном. Говорил о противодействии агрессору, преступлениях РФ против гражданских. Прошу партнеров содействовать в освобождении пленного мэра Мелитополя. Обсудили также перспективы мирных переговоров. Должны совместно остановить агрессора", – написал он.

Провів розмову з канцлером * @OlafScholz та Президентом * @EmmanuelMacron. Говорив про протидію агресору, злочини РФ проти цивільних. Прошу партнерів сприяти у звільненні полоненого мера Мелітополя. Обговорили також перспективи мирних перемовин. Маємо спільно зупинити агресора. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 12, 2022

В Германии и Франции пока разговор с президентом Украины не комментировали.

Ранее сегодня Шольц и Макрон провели 75-минутный телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. Переговоры были "частью продолжающихся международных усилий по прекращению войны в Украине". Шольц и Макрон призвали Путина к немедленному прекращению огня в Украине и дипломатическому решению войны. Подробности разговора было решено не разглашать.

Война России против Украины. Главное (обновляется)