Бульвар Шоубиз
 
14 марта, 2022
 
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"Призываю наше государство и армию одуматься". Российский рэпер Face выступил против нападения РФ на Украину

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Дремин: Я больше не собираюсь платить налоги в Россию, я уехал и больше не приеду в Россию, я больше не буду давать концерты в России
Дремин: Я больше не собираюсь платить налоги в Россию, я уехал и больше не приеду в Россию, я больше не буду давать концерты в России
Фото: sergey_kharonmedia / Instagram

Российский рэпер Face (Иван Дремин) 12 марта в Instagram попросил прощения у жителей Украины за то, что Россия напала на Украину. Певец подчеркнул, что в этом в том числе есть и его вина.

Свои публикации певец проиллюстрировал своими снимками, которые были сделаны до войны в Харькове и Одессе.

оя национальность – русский, всю свою сознательную жизнь до сегодняшнего момента я прожил в России, где и родился. С момента начала войны между Россией и Украиной многие меня спрашивали, почему я не высказываюсь? Хочу рассказать, что происходило со мной в последние две недели. Я был в шоке, просто оцепенел, да я до сих пор не могу поверить в то, что это случилось и продолжается прямо сейчас. В то, что в это вовлечена моя страна, в то, что люди, с которыми я дружил, это "понимают", а некоторые даже одобряют. А что еще хуже, так это то, что по другую сторону страна, которую я тоже очень люблю, чуть ли не единственный свободный уголок, который есть в тех краях. Я всегда с радостью приезжал в Украину",  написал он.

Певец подчеркнул, что виновными в нападении на Украину являются российские власти.

"Я знаю, что это за люди. Почти семь лет я боролся с властью за выживание моего музыкального проекта в собственной стране. Я проиграл, проиграл битву, но не войну. Эти люди так и не смогли сказать мне в глаза, что я их враг. Они называют себя носителями русского духа, но они трусы, набитые иностранными банкнотами. Они занимаются возней за твоей спиной, вставляя тебе палки в колеса, угрожают организаторам и площадкам, а потом говорят в СМИ, что лжец – это ты. Я музыкант, я просто пытался делать музыку и ее исполнять, но даже это в современной России практически невозможно, не оглядываясь ежедневно по сторонам", – заявил он.

По словам Дремина, виновными в нападении на Украину также является большая часть населения РФ, которая "не думают собственной головой и радуется букве Z".

"Видел бы вас всех мой прадед, который прошел всю войну до Берлина и был награжден орденом Суворова. Если бы он знал, что через 75 лет вы с гордостью придумаете себе собственную свастику и будете считать себя освободителями Европы, вероломно напав ранним утром на братскую страну, которая в 28,5 раза меньше нашей по территории, то он бы скорее застрелился, чем продолжил за вас воевать. Кого стоит винить еще? Меня, всю интеллигенцию, все голоса поколения, всех музыкантов. За то, что каждый из нас был недостаточно смелым. За то, что мы могли сделать больше, но побоялись или поленились. За то, что осознали реальность слишком поздно", – обратился к ним Дремин.

Артист также обратился к российскому правительству.

"Я призываю наше государство и армию одуматься и прекратить разрушение городов и жизней на территории братского народа, – написал он. – Я прошу прощения у всего украинского народа за те страдания, которые причинила вам наша страна. Я прошу прощения за наше государство, за самого себя, за наших людей, потому что кто-то должен это сделать и так уж вышло, что эта нелегкая доля всегда приходится на таких, как я, потому что у истинного зла никогда не хватит смелости признаться даже самим себе в собственных злодеяниях".

Дремин, резюмируя, заявил своим российскими поклонникам, что больше никогда не вернется в РФ.

"Меня, как российского артиста, теперь практически не существует, как гражданина тоже. Я больше не собираюсь платить налоги в Россию, я уехал и больше не приеду в Россию, я больше не буду давать концерты в России. Почему? Потому что меня и моих близких выжили, выжили из собственного дома, с собственной земли, выжило ваше государство, которое я окончательно отказываюсь признавать моим с этой секунды, и выжил наш народ, которому абсолютно пох...й на все, пока хватает денег на бутерброд с маслом", – заявил он.

Артист не исключает, что когда-нибудь Россия "станет достойным государством, с людьми, у которых современный и разумный менталитет, но сегодня это, к сожалению, не так".

"Будущее России за такими, как я, а не за такими, как вы. Будущее России – это люди, у которых в руках кисти и микрофоны, а не автоматы с гранатами. Будущее России  это мысль и свобода. Будущее России  это мы", – заключил он.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Рэпер Face в январе 2022 года покинул Россию. Родственники артиста в интервью российским СМИ говорили, что артиста вынудили уехать.

Теги: российская агрессия, война России против Украины, рэпер Face
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