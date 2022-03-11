"В России всем, кто против войны, грозит преследование". Oxxxymiron анонсировал благотворительные концерты в помощь украинским беженцам

Oxxxymiron: Сейчас в России невозможно сделать антивоенный концерт, потому что, как бы безумно это ни звучало, все антивоенное под запретом Фото: planeta_biletov • / Instagram

"Уже больше двух недель идет война в Украине, и есть десятки миллионов русских, которые категорически не согласны с этой войной. И я считаю, что нужно как можно громче об этом сказать. Поэтому я объявляю серию своих благотворительных концертов, которые будут называться Russians Against War, сокращенно RAW. Сейчас в России невозможно сделать антивоенный концерт, потому что, как бы безумно это ни звучало, все антивоенное под запретом, введена тотальная цензура, и всем, кто хоть как-то выступает против войны, потенциально грозит уголовное преследование. Поэтому первый концерт из этой серии я проведу 15 марта в Стамбуле, где сейчас очень много русских", – заявил он.

Певец отметил, что его выступление можно будет посмотреть в Instagram, Twitch и YouTube.

"Эта война уже стала гуманитарной катастрофой, потому что идут бомбардировки жилых кварталов, потому что уже больше 2 млн беженцев из Украины, и естественно, мы с моей командой хотим хоть как-то помочь", – подытожил Oxxxymiron.

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Война России против Украины. Главное (обновляется)