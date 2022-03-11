Осудивший нападение РФ на Украину Ургант покинул страну. Российские СМИ пишут, что он вместе с семьей находится в Израиле

"Без паники. Отпустили в отпуск, а я возьму и скоро вернусь", – написал он. Ургант не уточнил, где отдыхает.
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Свой пост он опубликовал после того, как ряд российских СМИ сообщили, что ведущий вместе со своей семьей покинул РФ и сейчас находится в Израиле. В частности, об этом написало издание "Деловой Петербург", ссылаясь на Telegram-канал Baza.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
24 февраля Ургант осудил решение президента РФ Владимира Путина о полномасштабном вторжении в Украину.
На следующий день программа "Вечерний Ургант", которую он ведет на пропагандистском "Первом канале", была снята с эфира.