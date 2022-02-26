После осуждения Ургантом войны РФ с Украиной его передачу не показали в эфире российского пропагандистского канала

Ургант говорит, что взял тайм-аут на несколько дней, а представители канала заявили, что изначально не планировали показывать новый выпуск Фото: urgantcom / Instagram

За день до этого Ургант осудил решение президента РФ Владимира Путина, отдавшего приказ российской армии о полномасштабном вторжении в Украину.

"Всем нашим зрителям, взволнованным отсутствием передачи в эфире, спешим сообщить о том, что мы взяли тайм-аут на несколько дней. Редакция телепередачи работает в прежнем режиме над будущими выпусками. До скорой встречи в эфире", – заявила команда артиста после того, как передача не вышла в эфир.

"Российская газета" со ссылкой на заявление руководителя дирекции общественных связей "Первого канала" Ларисы Крымовой сообщила, что отсутствие передачи в эфире было "запланировано изначально", а текущие изменения сетки вещания связаны с "важными общественно-политическими событиями".

Представитель канала заверила, что "Ургант, безусловно, продолжает работу на канале".