Российский пропагандист Соловьев: Кто сказал, что надо останавливаться вообще в границах Украины? Бахнем. Обязательно бахнем!

"Самое важное – мы ни в коем случае не можем остановиться на полпути. Типа там Львов кому-то оставить или еще что-то. Тогда в противном случае просто ничего не надо было начинать", – говорит один из приглашенных гостей студии.

Соловьев поддержал его.

"Я скажу больше. С такими санкциями – кто сказал, что надо останавливаться вообще в границах Украины? Ну и семь бед – один ответ. Весь мир – в труху. Но не сейчас. Бахнем. Обязательно бахнем!" – процитировал телеведущий российский фильм ДМБ, персонажи которого обсуждали возможность нажатия "красной кнопки".

Гость программы заявил также, что страны Запада поймут, "что границы Украины совершенно не важны и что можем и не остановиться, если они сами на наших уже условиях не подпишут капитуляцию".

При этом Соловьев с гостем сошлись на том, что в рамках предлагаемых пропагандистами "условий капитуляции" Запада речь не идет только о признании российским Крыма и независимости псевдореспублик "ЛДНР"

"Зачем нам их признание Крыма и Донбасса? Они для нас никто", – заявил Соловьев.

The top Russian propagandist on the central Russian TV channel. “Who said that we should stop in Ukraine? The whole world will be in ruins. We'll bang, we'll definitely bang. Just a little later."

You still think that it’s war between Russia and Ukraine only??#StandWithUkraine pic.twitter.com/zuJrhMqgSt — Oleksandra Matviichuk (@avalaina) March 12, 2022

Война России против Украины. Главное (обновляется)