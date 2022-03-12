В Сумы для эвакуации отправились 79 автобусов

"В Сумах проходит размещение жителей в автобусах для эвакуации. Разрешено движение частных автомобилей в колонне", – написал он.
В Киевской области в Белогородку прибыли 20 автобусов с эвакуированными жителями Бучи, отметил Тимошенко. Им оказывают первую помощь и предлагают питание.
В Белогородку прибывают автобусы из Гостомеля. 40 автобусов в Белогородку приехали из Немешаева и Микуличей, сообщил замглавы ОП.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Утром в Офисе президента сообщили, по каким гуманитарным коридорам сегодня планируется вывоз людей.
В Мариуполь для очередной попытки эвакуации отправились автобусы в сопровождении священников и гуманитарный груз для города.