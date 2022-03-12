В Сумы для эвакуации отправились 79 автобусов

Утром в Офисе президента сообщили, по каким гуманитарным коридорам сегодня планируется вывоз людей Скриншот: Kirill Timoshenko / Telegram

"В Сумах проходит размещение жителей в автобусах для эвакуации. Разрешено движение частных автомобилей в колонне", – написал он.

В Киевской области в Белогородку прибыли 20 автобусов с эвакуированными жителями Бучи, отметил Тимошенко. Им оказывают первую помощь и предлагают питание.

В Белогородку прибывают автобусы из Гостомеля. 40 автобусов в Белогородку приехали из Немешаева и Микуличей, сообщил замглавы ОП.

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Утром в Офисе президента сообщили, по каким гуманитарным коридорам сегодня планируется вывоз людей.

В Мариуполь для очередной попытки эвакуации отправились автобусы в сопровождении священников и гуманитарный груз для города.