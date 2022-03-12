Более 10 тыс. граждан освободили из оккупации в Киевской области – МВД Украины

Более 20 автобусов вывезли жителей Бучи, Бородянки, Андреевки, Микуличей, Казаровичей и Гостомеля Фото: МВС України / Facebook

Более 20 автобусов вывезли жителей Бучи, Бородянки, Андреевки, Микуличей, Казаровичей и Гостомеля.

В МВД отмечают, что вчера во время эвакуации жителей Бучи полицейский Киевской области помогал лежачим больным, которые пережили оккупацию и не могли двигаться самостоятельно.

Автобусы с эвакуированными прибывают в лагерь под Киевом, где пострадавшие от блокады получают всю необходимую помощь, еду, лекарства, одежду и в дальнейшем направляются в безопасные места.

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