Более 10 тыс. граждан освободили из оккупации в Киевской области – МВД Украины

Более 20 автобусов вывезли жителей Бучи, Бородянки, Андреевки, Микуличей, Казаровичей и Гостомеля.
В МВД отмечают, что вчера во время эвакуации жителей Бучи полицейский Киевской области помогал лежачим больным, которые пережили оккупацию и не могли двигаться самостоятельно.
Автобусы с эвакуированными прибывают в лагерь под Киевом, где пострадавшие от блокады получают всю необходимую помощь, еду, лекарства, одежду и в дальнейшем направляются в безопасные места.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Украинские власти с начала марта пытались договориться с Россией об эвакуации мирных жителей из городов, которые постоянно обстреливаются российской армией.
Первая успешная эвакуация состоялась 8 марта. Из Сум в Полтаву вывезли около 1 тыс. человек.
9 марта из разных населенных пунктов эвакуировали 48 тыс. человек: из Киевской области было эвакуировано 3,5 тыс. человек, из Сум – 43 тыс., из Энергодара Запорожской области – 1 тыс.
Сегодня, 12 марта, должны быть открыты шесть коридоров в Сумской области: Тростянец – Полтава; Сумы – Полтава; Лебедин – Полтава; Конотоп – Полтава; Большая Писаревка – Полтава; Краснополье – Полтава, сообщал глава Сумской ОГА Дмитрий Живицкий.