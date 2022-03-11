"Эти две недели были настоящим адом". Экс-ведущий "Орла и решки" Синельников эвакуировался из Бучи и обратился к населению РФ

"Мы выбрались благодаря "зеленому коридору", но эти две недели были настоящим адом: авиация, кадыровцы, артиллерия, встреча с врагом в своем доме глаза в глаза", – рассказал он.

По словам Синельникова, когда они ехали по "зеленому коридору" через Бучу и Гостомель, он попросил своего сына закрыть глаза, чтобы тот не видел сгоревшие после обстрелов и авиаударов многоэтажные дома и трупы убитых оккупантами мирных жителей этих городов.

Ведущий признался, что поражен единением людей, которые помогают беженцам.





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Синельников также обратился к населению страны-агрессора – РФ.

"Вы терпилы. Вы рабы одного человечка. Вы так и останетесь рабами. А мы выстоим. Украина выстоит!" – заявил он.

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