"Эти две недели были настоящим адом". Экс-ведущий "Орла и решки" Синельников эвакуировался из Бучи и обратился к населению РФ

"Мы выбрались благодаря "зеленому коридору", но эти две недели были настоящим адом: авиация, кадыровцы, артиллерия, встреча с врагом в своем доме глаза в глаза", – рассказал он.
По словам Синельникова, когда они ехали по "зеленому коридору" через Бучу и Гостомель, он попросил своего сына закрыть глаза, чтобы тот не видел сгоревшие после обстрелов и авиаударов многоэтажные дома и трупы убитых оккупантами мирных жителей этих городов.
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Синельников также обратился к населению страны-агрессора – РФ.
"Вы терпилы. Вы рабы одного человечка. Вы так и останетесь рабами. А мы выстоим. Украина выстоит!" – заявил он.
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Война России против Украины. Главное (обновляется)
Украинские власти с начала марта пытались договориться с Россией об эвакуации мирных жителей из городов, которые постоянно обстреливаются российской армией.
Первая успешная эвакуация состоялась 8 марта. Из Сум в Полтаву вывезли около 1 тыс. человек.
9 марта из разных населенных пунктов эвакуировали 48 тыс. человек: из Киевской области было эвакуировано 3,5 тыс. человек, из Сум – 43 тыс., из Энергодара Запорожской области – 1 тыс.
10 марта должны быть открыты гуманитарные коридоры для эвакуации из населенных пунктов в Сумской, Харьковской, Запорожской, Донецкой и Киевской областях. Маршруты утром опубликовал Офис президента.