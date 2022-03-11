"Страна, у которой на гербе курица, никогда не победит страну, у которой на гербе вилка". alyona alyona показала, чем украинцы отличаются от населения РФ

alyona alyona подчеркнула, что разница состоит в том, что украинцы выбрали свободу, а россияне – рабство Фото: alyona.alyona.official / Instagram

Певица отметила, что пока украинцы записываются в территориальную оборону, чтобы защищать Украину от оккупантов, и жалуются, что там нет мест, население РФ жалуется на инфляцию и стоит в очередях в McDonald's после того, как компания объявила о решении временно закрыть 800 своих ресторанов в РФ.

alyona alyona подчеркнула, что разница состоит и в том, что украинцы выбрали свободу, а россияне – рабство.

Певица также процитировала слова главы Николаевской ОГА Виталия Кима о том, почему Россия никогда не одержит победу в войне против Украины.

"Страна, у которой на гербе курица, никогда не победит страну, у которой на гербе вилка", написала она на фотоколлаже, изображающем гербы РФ и Украины.

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