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14 марта, 2022
 
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"Страна, у которой на гербе курица, никогда не победит страну, у которой на гербе вилка". alyona alyona показала, чем украинцы отличаются от населения РФ

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alyona alyona подчеркнула, что разница состоит в том, что украинцы выбрали свободу, а россияне рабство
alyona alyona подчеркнула, что разница состоит в том, что украинцы выбрали свободу, а россияне – рабство
Фото: alyona.alyona.official / Instagram

Украинская певица alyona alyona 11 марта разместила в Instagram фотоколлажи, на которых наглядно показала, чем украинцы отличаются от населения страны-агрессора РФ, которая 24 февраля напала на Украину.

Певица отметила, что пока украинцы записываются в территориальную оборону, чтобы защищать Украину от оккупантов, и жалуются, что там нет мест, население РФ жалуется на инфляцию и стоит в очередях в McDonald's после того, как компания объявила о решении временно закрыть 800 своих ресторанов в РФ.

alyona alyona подчеркнула, что разница состоит и в том, что украинцы выбрали свободу, а россияне – рабство.

Певица также процитировала слова главы Николаевской ОГА Виталия Кима о том, почему Россия никогда не одержит победу в войне против Украины. 

"Страна, у которой на гербе курица, никогда не победит страну, у которой на гербе вилка", написала она на фотоколлаже, изображающем гербы РФ и Украины.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Теги: российская агрессия, война России против Украины, alyona alyona
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