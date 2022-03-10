Россияне начали перепродавать еду из McDonald's. Ранее компания заявила о закрытии всех ресторанов

McDonald's объявил о временном закрытии своих ресторанов в РФ Фото: depositphotos.com

"Три чизбургера по 1000 руб. каждый. Для тех кто не хочет стоять в очереди, но очень любит чизбургер", – говорится в одном из объявлений.

Скриншот: avito.ru

"Последний сочный еще теплый бигмак", – отмечается в другом.

Скриншот: avito.ru

Скриншот: avito.ru

Кроме самой еды из McDonald's продаются даже пакеты – в качестве коллекционных предметов.