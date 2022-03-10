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Россияне начали перепродавать еду из McDonald's. Ранее компания заявила о закрытии всех ресторанов

McDonald's объявил о временном закрытии своих ресторанов в РФ
McDonald's объявил о временном закрытии своих ресторанов в РФ
Фото: depositphotos.com

На российском сайте частных объявлений "Авито" появилось множество предложений продать еду из McDonald's после того как компания объявила о решении временно закрыть 800 своих ресторанов в РФ.

"Три чизбургера по 1000 руб. каждый. Для тех кто не хочет стоять в очереди, но очень любит чизбургер", – говорится в одном из объявлений.

Скриншот: avito.ru
Скриншот: avito.ru

"Последний сочный еще теплый бигмак", – отмечается в другом.

Скриншот: avito.ru
Скриншот: avito.ru

Скриншот: avito.ru
Скриншот: avito.ru

Кроме самой еды из McDonald's продаются даже пакеты – в качестве коллекционных предметов.

Скриншот: avito.ru
Скриншот: avito.ru

Контекст:

После начала военного вторжения России в Украину, произошедшего 24 февраля, из страны-агрессора стали массово уходить международные компании. Согласно подсчетам Института руководителей высшего звена Йельского университета из РФ уже ушли более 300 компаний. Также информацию об отказавшихся сотрудничать с РФ компанией публикует The Page.

В частности, о приостановке работы в России заявили платежные системы PayPal, Visa и MasterCard.

Компания Adidas отказалась от работы со сборной РФ по футболу, Nike закрывает все магазины. Уходят с рынка РФ и крупные ретейлеры: IKEA, Jysk, LEGO.

Производители автомобилей Audi, Chevrolet, Cadillac, Ford, Mercedes, Jaguar, Harley Davidson, Volkswagen, Volvo, Porsche, Renault, Toyota, Scania, Mazda, Honda, Bentley, Aston Martin, Ducati, Lamborghini, Land Rover выходят с рынка. BMW закрывает свои заводы и блокирует поставки, сотрудников 141 сервисного центра Mitsubishi уволили.

Компания Apple приостановила продажу продукции, Samsung остановила поставки телефонов и чипов в РФ, Nokia прекращает поставки оборудования для мобильных операторов, AMD запретила поставки микрочипов и видеокарт, Microsoft приостанавливает продажи новых продуктов.

Приостановили прокат своих фильмов в РФ крупнейшие киностудии: Disney, Warner Bros, Sony, Paramount и Universal Pictures. Стриминговая платформа Netflix также присоединилась к бойкоту.

Многие люксовые бренды также временно закрыли свои магазины в РФ или приостановили онлайн-продажи. Среди них Louis Vuitton, Gucci, Balenciaga, Cartier и многие другие.

McDonald's заявил о временном закрытии всех своих ресторанов в России, а KFC – о "приостановке инвестиций" в РФ. Остановили работу в стране агрессоре и Coca-Cola со Starbucks, PepsiCo решила прекратить там продажу своей газированной воды.

Список компаний, уходящих из России или приостанавливающих свою деятельность, постоянно расширяется.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, McDonald's, торговля, продажа
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