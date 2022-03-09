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Coca-Cola и Starbucks останавливают работу в РФ, PepsiCo решила прекратить там продажу своей газированной воды

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Компания Coca-Cola назвала происходящее в Украине "ужасными событиями", но не упомянула о вторжении России
Компания Coca-Cola назвала происходящее в Украине "ужасными событиями", но не упомянула о вторжении России
Фото: ЕРА

8 марта компания Coca-Cola объявила о решении приостановить работу в России.

"Наши сердца – с людьми, которые переживают ужасные последствия этих трагических событий в Украине", – говорится в заявлении, опубликованном на сайте компании.

Фирма продолжит отслеживать и оценивать ситуацию "по мере развития обстоятельств", заявили авторы релиза, но не упомянули о вторжении России в Украину. 

Среди брендов Coca-Cola – безалкогольные газированные напитки Coca-Cola, Sprite и Fanta. Продукция компании продается в 200 странах, указано на ее сайте. 

Приостановить работу в России и закрыть сеть своих кофеен решили и в Starbucks.

"Мы осуждаем неспровоцированные, несправедливые и ужасающие нападения России на Украину и всем сердцем соболезнуем всем пострадавшим. Мы продолжаем наблюдать за развитием трагических событий и сегодня приняли решение приостановить всю деловую активность в России, включая отгрузку всей продукции Starbucks", – говорится в заявлении генерального директора Starbucks Кевина Джонсона, опубликованном 8 марта.

Джонсон уточнил: лицензированный партнер компании приостановит работу магазинов Starbucks и окажет поддержку почти 2 тыс. своих партнеров в России, "чье материальное положение зависит от Starbucks". 

Кроме того, как пишет Reuters, PepsiCo Inc решила прекратить реализацию газированной воды в России, но продолжит продавать там "товары первой необходимости", такие как молоко и другие молочные продукты, детские смеси и детское питание.

Агентство не пишет, о каких брендах идет речь, но перечень продукции PepsiCo, которая представлена на российском рынке, указан на сайте компании, в частности, это детское питание "Агуша", молочные продукты "Чудо", "Веселый молочник", несколько наименований соков, снеков и газированных напитков.

Ранее сегодня о решении закрыть свои заведения в России заявила крупнейшая сеть ресторанов быстрого питания в мире McDonald's.

Контекст:

После того как президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о вторжении России в Украину, а войска РФ атаковали украинские города, множество компаний приняли решение приостановить свою работу в РФ. Всего в списке, по данным Йельского университета на 7 марта, – более 250 компаний. Из тех, которые оставались, кроме Coca-Cola, Pepsi, McDonaldʼs, были Nestle, Mars, Philip Morris, Starbucks, Unilever, Hilton, Marriott.

Из-за того, что Coca-Cola оставалась на российском рынке, в Украине призывали бойкотировать производителя. 

Кроме того, как пишет издание The Page, платежная система PayPal и площадка eBay объявили о приостановке работы в России, Webmoney – о запрете трансакций. Samsung pay и Paysera заблокировали свои сервисы, American Express прекратили работу с банками РФ. Компания Apple приостановила продажу продукции, Samsung остановила поставки телефонов и чипов в РФ, Nokia прекращает поставки оборудования для мобильных операторов, AMD запретила поставки микрочипов и видеокарт.

Компания Adidas отказалась от работы со сборной РФ по футболу, Nike закрывает все магазины. Многие люксовые бренды также временно закрыли свои магазины в РФ или приостановили онлайн-продажи. Среди них Louis Vuitton, Gucci, Balenciaga, Cartier и многие другие.

Производители автомобилей Audi, Chevrolet, Cadillac, Ford, Mercedes, Jaguar, Harley Davidson, Volkswagen, Volvo, Porsche, Renault, Toyota, Scania, Mazda, Honda, Bentley, Aston Martin, Ducati, Lamborghini, Land Rover выходят с рынка. BMW закрывает свои заводы и блокирует поставки, сотрудников 141 сервисного центра Mitsubishi уволили.

Уходят с рынка РФ и крупные ретейлеры: Metro, IKEA, Jysk, Lego. Приостановили также прокат своих фильмов в РФ крупнейшие киностудии: Disney, Warner Bros, Sony, Paramount и Universal Pictures.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: продукты, вторжение, Coca-Cola, российская агрессия, война России против Украины, PepsiCo, Starbucks, продажа
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