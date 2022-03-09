Coca-Cola и Starbucks останавливают работу в РФ, PepsiCo решила прекратить там продажу своей газированной воды

Компания Coca-Cola назвала происходящее в Украине "ужасными событиями", но не упомянула о вторжении России Фото: ЕРА

"Наши сердца – с людьми, которые переживают ужасные последствия этих трагических событий в Украине", – говорится в заявлении, опубликованном на сайте компании.

Фирма продолжит отслеживать и оценивать ситуацию "по мере развития обстоятельств", заявили авторы релиза, но не упомянули о вторжении России в Украину.

Среди брендов Coca-Cola – безалкогольные газированные напитки Coca-Cola, Sprite и Fanta. Продукция компании продается в 200 странах, указано на ее сайте.

Приостановить работу в России и закрыть сеть своих кофеен решили и в Starbucks.

"Мы осуждаем неспровоцированные, несправедливые и ужасающие нападения России на Украину и всем сердцем соболезнуем всем пострадавшим. Мы продолжаем наблюдать за развитием трагических событий и сегодня приняли решение приостановить всю деловую активность в России, включая отгрузку всей продукции Starbucks", – говорится в заявлении генерального директора Starbucks Кевина Джонсона, опубликованном 8 марта.

Джонсон уточнил: лицензированный партнер компании приостановит работу магазинов Starbucks и окажет поддержку почти 2 тыс. своих партнеров в России, "чье материальное положение зависит от Starbucks".

Кроме того, как пишет Reuters, PepsiCo Inc решила прекратить реализацию газированной воды в России, но продолжит продавать там "товары первой необходимости", такие как молоко и другие молочные продукты, детские смеси и детское питание.

Агентство не пишет, о каких брендах идет речь, но перечень продукции PepsiCo, которая представлена на российском рынке, указан на сайте компании, в частности, это детское питание "Агуша", молочные продукты "Чудо", "Веселый молочник", несколько наименований соков, снеков и газированных напитков.

Ранее сегодня о решении закрыть свои заведения в России заявила крупнейшая сеть ресторанов быстрого питания в мире McDonald's.