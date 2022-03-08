McDonald's закроет все свои рестораны в России. KFC заявил о "приостановке инвестиций" в РФ

"McDonald's решил временно закрыть все рестораны в России и приостановить все операции на рынке. Мы понимаем, какое влияние это окажет на наших российских коллег и партнеров, поэтому мы готовы поддержать украинских и российских коллег. Это включает в себя продолжение выплаты заработной платы для всех сотрудников McDonald's в России", – сказано в сообщении.

Компания уточнила, что решение было принято из-за "конфликта в Украине" и "гуманитарного кризиса в Европе". О том, что Россия вторглась в Украину и бомбит украинские города, McDonald's не упоминает.

Кроме того, 8 марта о "приостановке инвестиций и развития ресторанов" объявила компания Yum! Brands, владеющая брендами KFC и Pizza Hut. О закрытии ресторанов в РФ, судя по сообщению, речь не идет.

В KFC заявили, что решение принято "из-за трагических событий, происходящих в Украине". О вторжении России KFC, как и McDonald's, не упоминает.