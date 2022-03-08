"Что тебе дали те москали?" Подполковник ВСУ призвал брата из Госдумы РФ сделать все, чтобы остановить войну в Украине

Видеообращение Кондрацкого опубликовал в YouTube "Главком".

По его словам, Выборный в 2014 году активно выступал за аннексию Крыма, голосовал за ввод российских войск на Донбасс, а в 2022 году – за признание РФ временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, так называемых "ЛДНР".

"Я хочу звернутися до тебе, брате. Я сейчас перейду на русский язык, потому что я так понимаю, нашу рідну мову ти забув. Вспомни, брат, как мы гуляли вместе в детстве, как мы играли в войнушку, как мы ходили за грибами, как мы ездили на рыбалку, как мы встречались нашими семьями в домашнем кругу, как мы ходили на кладбище и навещали наших бабушку и дедушку... Хочу спросить у тебя, брат. Скажи: почему так получилось? Когда, на каком этапе ты продал свою душу дьяволу? Когда, на каком этапе ты забыл, что твоя родина в опасности? Неужели ты не знаешь, что сегодня летят бомбы и ракеты, в том числе и на Шепетовку, где мы с тобой выросли?" – обратился к Выборному Кондрацкий.

Он добавил, что российские ракеты летят и в сторону Одессы, где проживает родной брат депутата Госдумы РФ Выборного Владимир.

"Что тебе дали те москали? Кроме миллионов. Эти миллионы уйдут, а душа твоя останется там. Наши родители похоронены рядом... Они, наверное, сейчас переворачиваются в гробах. Ты понимаешь, что ты наделал? Благодаря тебе фамилия Выборный проклята... Делай выводы и делай все, чтобы эту войну остановить, как депутат Госдумы", – резюмировал подполковник ВСУ.

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Видео: Главком / YouTube

Выборный родился в Шепетовке (Хмельницкая область). Представляет партию "Единая Россия", отмечается на сайте Госдумы РФ.