"Что тебе дали те москали?" Подполковник ВСУ призвал брата из Госдумы РФ сделать все, чтобы остановить войну в Украине

Видеообращение Кондрацкого опубликовал в YouTube "Главком".
По его словам, Выборный в 2014 году активно выступал за аннексию Крыма, голосовал за ввод российских войск на Донбасс, а в 2022 году – за признание РФ временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, так называемых "ЛДНР".
"Я хочу звернутися до тебе, брате. Я сейчас перейду на русский язык, потому что я так понимаю, нашу рідну мову ти забув. Вспомни, брат, как мы гуляли вместе в детстве, как мы играли в войнушку, как мы ходили за грибами, как мы ездили на рыбалку, как мы встречались нашими семьями в домашнем кругу, как мы ходили на кладбище и навещали наших бабушку и дедушку... Хочу спросить у тебя, брат. Скажи: почему так получилось? Когда, на каком этапе ты продал свою душу дьяволу? Когда, на каком этапе ты забыл, что твоя родина в опасности? Неужели ты не знаешь, что сегодня летят бомбы и ракеты, в том числе и на Шепетовку, где мы с тобой выросли?" – обратился к Выборному Кондрацкий.
Он добавил, что российские ракеты летят и в сторону Одессы, где проживает родной брат депутата Госдумы РФ Выборного Владимир.
"Что тебе дали те москали? Кроме миллионов. Эти миллионы уйдут, а душа твоя останется там. Наши родители похоронены рядом... Они, наверное, сейчас переворачиваются в гробах. Ты понимаешь, что ты наделал? Благодаря тебе фамилия Выборный проклята... Делай выводы и делай все, чтобы эту войну остановить, как депутат Госдумы", – резюмировал подполковник ВСУ.
Выборный родился в Шепетовке (Хмельницкая область). Представляет партию "Единая Россия", отмечается на сайте Госдумы РФ.
Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – "демилитаризация и денацификация Украины". Около 5.00 вооруженные силы РФ атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока. Они начали обстреливать украинские позиции на Донбассе, нанесли ракетно-бомбовые удары по ряду аэродромов и другим военным объектам в Украине. Российские войска атакуют жилые кварталы, детские сады и больницы. РФ применяет в Украине реактивные системы залпового огня "Град" и "Ураган", наносит авиаудары.
7 марта в управлении верховного комиссара ООН по правам человека заявили, что с 4.00 24 февраля жертвами российской агрессии против Украины стали по меньшей мере 406 мирных жителей, ранен 801. В организации отметили, что реальные цифры значительно выше, поскольку из мест, где идут интенсивные бои, информация поступает с опозданием и ее еще надо подтвердить. 8 марта министр обороны Украины Алексей Резников подтвердил информацию о более чем 400 убитых и более 800 раненых мирных гражданах от рук российских солдат.
О потерях среди украинских военнослужащих президент Украины в последний раз говорил 25 февраля – за первый день войны, по его информации, погибло 137 военнослужащих.
Потери российских оккупантов по состоянию на 8 марта составили более 12 тыс. человек убитыми, ранеными и пленными. Также, по данным Генштаба, РФ потеряла за этот период 303 танка, 1036 боевых бронированных машин, 120 артиллерийских систем, 56 реактивных систем залпового огня, 27 средств противовоздушной обороны, 48 самолетов, 80 вертолетов, 474 единицы автомобильной техники, три судна, 60 цистерн с горюче-смазочными материалами и семь беспилотных летательных аппаратов оперативно-тактического уровня.
27 февраля Украина подала иск против России в Международный суд ООН, потребовав "привлечь Россию к ответственности за искажение понятия геноцида для оправдания агрессии". Прокурор Международного уголовного суда Карим Хан лично инициировал расследование по вторжению РФ в Украину, а 3 марта сообщил о начале расследования. 7 марта в суде ООН в Гааге начались слушания по иску Украины к России о геноциде.
Из-за вторжения РФ в Украину западные страны ввели против России санкции, в том числе персональные против Путина. После введения санкций в России обновились исторические максимумы падения курса рубля по отношению к евро и доллару. Санкционные меры привели к обвалу экономики страны-агрессора. Санкции намерены расширять и далее.