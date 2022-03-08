СМИ сообщили, что ООН запретила своим сотрудникам называть действия РФ в Украине войной. В организации ответили

В письме якобы изложена рекомендация не называть российскую агрессию войной или вторжением, но есть указание по использованию терминов "конфликт" и "военное наступление".

Также отдел коммуникаций запретил сотрудникам ООН размещать флаг Украины в профилях соцсетей или на сайтах, сообщила газета. Издание отметило, что такие действия вызваны желанием "уравновесить политическую чувствительность, поскольку могущественная страна – член ООН Россия жестко пресекает использование этих слов внутри страны".

На публикацию The Irish Times отреагировал в Twitter министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Трудно поверить, что ООН может ввести такую же цензуру, какую Кремль вводит сейчас внутри России, запретив сотрудникам ООН использовать слова "война" и "вторжение". Я призываю ООН быстро опровергнуть такие сообщения, если они ложные. Репутация ООН поставлена на карту", – написал глава МИД.

It’s hard to believe that the UN could essentially impose the same kind of censorship as the Kremlin imposes inside Russia now by banning the use of words ‘war’ and ‘invasion’ among UN staff. I urge the UN to swiftly refute such reports if they are false. UN reputation at stake. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) March 8, 2022

ООН отрицает выдачу таких рекомендаций ее сотрудникам, пишет The Guardian.

Официальный представитель ООН Стефан Дюжаррик в комментарии газете сказал, что это "просто не тот случай, когда сотрудникам было приказано не использовать такие слова, как "война" и "вторжение", для описания ситуации".

Он не исключил, что такое письмо мог отправить "какой-либо руководитель какого-либо подразделения ООН", но сказал, что пока не знает об отправке таких писем. Другие собеседники The Guardian в ООН не получали таких писем.

Дюжаррик также указал на твит заместителя секретаря ООН Розмари Дикарло от 8 марта, в котором агрессия РФ против Украины названа войной. Он добавил, что Дикарло "точно так же использовала широкий спектр слов в своих заявлениях и выступлениях перед прессой, чтобы описать происходящее".

Nearly two weeks on, it is painfully clear that those suffering the most after Russia's invasion of #Ukraine are civilians - killed, wounded, displaced. This war is senseless. We are ready to support all good-faith efforts at negotiation to end the bloodshed. — Rosemary A. DiCarlo (@DicarloRosemary) March 7, 2022

Сотрудников ООН просят формулировать свои комментарии относительно Украины и других политических вопросов "таким образом, чтобы они соответствовали позиции организации" и заявлениям генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша, уточнил Дюжаррик. Гутерриш называл происходящее в Украине боевыми действиями и подчеркивал, что эскалация неприемлема.