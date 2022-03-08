СМИ сообщили, что ООН запретила своим сотрудникам называть действия РФ в Украине войной. В организации ответили

В письме якобы изложена рекомендация не называть российскую агрессию войной или вторжением, но есть указание по использованию терминов "конфликт" и "военное наступление".
Также отдел коммуникаций запретил сотрудникам ООН размещать флаг Украины в профилях соцсетей или на сайтах, сообщила газета. Издание отметило, что такие действия вызваны желанием "уравновесить политическую чувствительность, поскольку могущественная страна – член ООН Россия жестко пресекает использование этих слов внутри страны".
На публикацию The Irish Times отреагировал в Twitter министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
"Трудно поверить, что ООН может ввести такую же цензуру, какую Кремль вводит сейчас внутри России, запретив сотрудникам ООН использовать слова "война" и "вторжение". Я призываю ООН быстро опровергнуть такие сообщения, если они ложные. Репутация ООН поставлена на карту", – написал глава МИД.
It’s hard to believe that the UN could essentially impose the same kind of censorship as the Kremlin imposes inside Russia now by banning the use of words ‘war’ and ‘invasion’ among UN staff. I urge the UN to swiftly refute such reports if they are false. UN reputation at stake.— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) March 8, 2022
ООН отрицает выдачу таких рекомендаций ее сотрудникам, пишет The Guardian.
Официальный представитель ООН Стефан Дюжаррик в комментарии газете сказал, что это "просто не тот случай, когда сотрудникам было приказано не использовать такие слова, как "война" и "вторжение", для описания ситуации".
Он не исключил, что такое письмо мог отправить "какой-либо руководитель какого-либо подразделения ООН", но сказал, что пока не знает об отправке таких писем. Другие собеседники The Guardian в ООН не получали таких писем.
Дюжаррик также указал на твит заместителя секретаря ООН Розмари Дикарло от 8 марта, в котором агрессия РФ против Украины названа войной. Он добавил, что Дикарло "точно так же использовала широкий спектр слов в своих заявлениях и выступлениях перед прессой, чтобы описать происходящее".
Nearly two weeks on, it is painfully clear that those suffering the most after Russia's invasion of #Ukraine are civilians - killed, wounded, displaced. This war is senseless. We are ready to support all good-faith efforts at negotiation to end the bloodshed.— Rosemary A. DiCarlo (@DicarloRosemary) March 7, 2022
Сотрудников ООН просят формулировать свои комментарии относительно Украины и других политических вопросов "таким образом, чтобы они соответствовали позиции организации" и заявлениям генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша, уточнил Дюжаррик. Гутерриш называл происходящее в Украине боевыми действиями и подчеркивал, что эскалация неприемлема.
24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – "демилитаризация и денацификация Украины".
После обращения Путина во многих городах Украины, в том числе в Киеве, Харькове, Днепре, Одессе, начали сообщать о звуках взрывов. Около 5.00 вооруженные силы РФ атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока. Они начали обстреливать украинские позиции на Донбассе, нанесли ракетно-бомбовые удары по ряду аэродромов и другим военным объектам. Российские войска атакуют жилые кварталы, детские сады и больницы. РФ применяет в Украине реактивные системы залпового огня "Град" и "Ураган", наносит авиаудары.
7 марта в управлении верховного комиссара ООН по правам человека заявили, что с 4.00 24 февраля жертвами российской агрессии против Украины стали по меньшей мере 406 мирных жителей, ранен 801. В организации отметили, что реальные цифры значительно выше, поскольку из мест, где идут интенсивные бои, информация поступает с опозданием и ее еще надо подтвердить. 8 марта министр обороны Украины Алексей Резников подтвердил информацию о более чем 400 убитых и более 800 раненых мирных гражданах от рук российских солдат.
О потерях среди украинских военнослужащих президент Украины в последний раз говорил 25 февраля – за первый день войны, по его информации, погибло 137 военнослужащих.
Потери российских оккупантов по состоянию на 8 марта составили более 12 тыс. человек убитыми, ранеными и пленными. Также, по данным Генштаба, РФ потеряла за этот период 303 танка, 1036 боевых бронированных машин, 120 артиллерийских систем, 56 реактивных систем залпового огня, 27 средств противовоздушной обороны, 48 самолетов, 80 вертолетов, 474 единицы автомобильной техники, три судна, 60 цистерн с горюче-смазочными материалами и семь беспилотных летательных аппаратов оперативно-тактического уровня.
РФ отказывается забирать тела погибших в Украине российских военных, заявила 7 марта вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук.
27 февраля Украина подала иск против России в Международный суд ООН, потребовав "привлечь Россию к ответственности за искажение понятия геноцида для оправдания агрессии". Прокурор Международного уголовного суда Карим Хан лично инициировал расследование по вторжению РФ в Украину, а 3 марта сообщил о начале расследования.
Из-за вторжения РФ в Украину западные страны ввели против России санкции, в том числе персональные против Путина. После введения санкций в России обновились исторические максимумы падения курса рубля по отношению к евро и доллару. Санкционные меры привели к обвалу экономики страны-агрессора. После этого президент США Джо Байден объявил о введении запрета на импорт российских энергоносителей – нефти и газа – в США. Великобритания откажется от российских нефти и газа до конца года, сказал премьер-министр страны Борис Джонсон.