В Италии епископ сказал детям, что Санта-Клауса не существует. Епархия извинилась

Слова католического священника о том, что Санта-Клауса не существует, возмутили родителей Фото: depositphotos.com

Слова католического священника возмутили родителей, они заявили, что епископ лишает их праздника и разрушает традиции, сообщило 11 декабря The Guardian.

После этого римско-католическая епархия на Сицилии публично извинилась перед родителями. Пресс-служба епархии пояснила, что епископ Стальяно не собирался разрушать мечты детей за две недели до Рождества.

Директор по связям с общественностью епархии Алессандро Паолино заявил, что Стальяно хотел подчеркнуть истинное значение Рождества и историю Святого Николая, который дарил подарки бедным и подвергался гонениям со стороны римского императора.