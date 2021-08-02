Финский Санта-Клаус и рок-звезда Mr. Lordi в демоническом образе завершили вакцинацию от коронавируса. Фото

Отмечается, что жители города на выходных могли вакцинироваться без предварительной записи. За день получили прививки 395 человек.

"Mr. Lordi сегодня получил свою вторую дозу в Рованиеми. Йоулупукки сказал, что был одним из первых, кто получил вакцину от коронавируса, из-за своего возраста" – говорится в сообщении.

На всех рекламных фотографиях Mr. Lordi появляется только в сценическом образе биомеханического демона – и хотя в его родном городе Рованиеми, вероятно, его можно встретить и без маски и макияжа, на вакцинацию он пришел в полном облачении.