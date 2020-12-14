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Британская служба здравоохранения выпустила ролик с Санта-Клаусом в реанимации. Ее раскритиковали за устрашение детей

В видеоролике благотворительной организации Нацслужбы здравоохранения Великобритании Санта-Клаус попадает в больницу, находясь на аппарате искусственного дыхания. В соцсетях решили, что таким роликом организация может нанести вред детям, используя Санту для устрашения во время пандемии COVID-19. В организации уже извинились и удалили видео.

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В ролике Санта попадает в больницу
В ролике Санта попадает в больницу
Скриншот: dailymail.co.uk

Благотворительная организация Нацслужбы здравоохранения Великобритании (NHS Charities Together) выпустила рекламный ролик с Санта-Клаусом, который попал в реанимацию. Из-за этого ее раскритиковали, а вскоре ролик был удален со всех ресурсов организации, сообщает 13 декабря Business Insider.

Рекламный видеоролик Gift начинается с того, что пожилого человека с белой бородой завозят в отделение неотложной помощи Национальной службы здравоохранения. Мужчина находится на больничной койке, он подключен к аппарату, подающему ему кислород. Он идет на поправку и во время пребывания в больнице пишет письма. К концу видео мужчина выздоравливает и оставляет подарок с запиской, из которой медики узнают, что их пациентом был Санта-Клаус.

"Спасибо за все, что вы делаете для нас. Санта", – говорится в письме врачам от сказочного персонажа.

Ролик вызвал волну критики в соцсетях. Хоть в видео и не говорится прямо о том, что Санта заболел COVID-19, пользователи сети решили, что организация решила использовать его образ для устрашения детей во время пандемии.

"Эта реклама отвратительна, как подло использовать Санту как средство устрашения. У бедных детей был ужасный год, теперь вы портите имидж Санта-Клауса для них, чтобы продвигать ложь о COVID-19", – написала пользователь Twitter M.

"Давайте еще немного напугаем наших детей до конца 2020 года во имя пропаганды", – написал британский актер Лоуренс Фокс.

"NHS пугает детей, показывая, как Санта умирает от COVID-19", – говорится в записи пользователя Twitter BlueCollarCarl.

"Жестокое обращение с детьми, очевидно, стало новой нормой. Санта срочно доставлен в больницу, где медики спасают его жизнь в рекламе NHS", – написал пользователь Simon Dolan #KBF.

В результате ролик был удален со всех ресурсов благотворительной организации, а на ее сайте опубликован пост с извинениями.

"Мы создали нашу рождественскую кампанию, чтобы подчеркнуть постоянную приверженность и упорную работу сотрудников и волонтеров NHS, чтобы мы были в безопасности и были здоровы в то время, которое было и остается действительно сложным для NHS", – говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что реклама была сделана для того, чтобы привлечь сторонников благотворительности, не рассчитана на детей и не показывалась по телевидению.

"Мы приносим извинения родителям маленьких детей, которые были расстроены просмотром рекламы, и самим маленьким детям, которые не были ее целевой аудиторией", – отметили в NHS Charities Together.

ВИДЕО
Видео: OH MY GOD / YouTube
Теги: Великобритания, Санта-Клаус, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус
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