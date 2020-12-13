В США полицейские в костюмах Санта-Клауса и эльфа предотвратили угон автомобиля

Во время спецоперации в США правоохранители в костюмах Санта Клауса и его эльфа увидели, как три человека угоняли автомобиль Honda CR-V с автостоянки.

В городе Риверсайд в Калифорнии (США) два сотрудника полиции под прикрытием предотвратили угон автомобиля. Они выслеживали преступников в костюмах Санта-Клауса и его эльфа. Об этом 12 декабря сообщила пресс-служба городского департамента полиции на своей странице в Facebook.

В полиции рассказали, что 10 декабря офицеры проводили предрождественскую операцию под названием "Вмешательство Санты" около торгового центра. По их данным, в это время года увеличивается количество краж.

Правоохранители в костюмах Санта Клауса и его эльфа увидели, как три человека угоняли автомобиль Honda CR-V с автостоянки. Двоих человек задержали, третий подозреваемый, который угнал автомобиль, смог скрыться. Позже брошенное авто нашли поблизости. Детективы установили личность третьего подозреваемого и смогут арестовать его позже, говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что одного из задержанных освободили, второго арестовали за хранение запрещенных наркотиков и сопротивление аресту.