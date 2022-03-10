МИД Украины обнародовал список 50 крупнейших компаний, продолживших работать в России

В России все еще работают некоторые крупные иностранные компании Фото: Міністерство закордонних справ України / MFA of Ukraine / Facebook

В списке МИД оказались такие компании как Metro, Auchan, LG, Miele, Bosch, Bayer, Nestle, Pfizer, Hyundai, Huawei, банки Raiffeisen, Credit Agricole и UniCredit Group.

Также в перечень МИД включили компанию Samsung, хотя как сообщал Tech Crunch, техногигант приостановил поставки продукции в Россию. При этом в Samsung отказались комментировать, планирует ли компания прекратить предоставление услуг в России.

В украинском ведомстве призвали указанные компании пересмотреть свои решения и полностью прекратить деятельность в РФ. Также МИД призвал ответственный бизнес, правительства и потребителей со всего мира бойкотировать такие компании и их продукты в случае непрекращения работы в РФ.

Единственным исключением могут быть компании, чьи поставки обоснованы критическими гуманитарными потребностями, добавили в ведомстве.