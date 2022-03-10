МИД Украины обнародовал список 50 крупнейших компаний, продолживших работать в России

В списке МИД оказались такие компании как Metro, Auchan, LG, Miele, Bosch, Bayer, Nestle, Pfizer, Hyundai, Huawei, банки Raiffeisen, Credit Agricole и UniCredit Group.
Также в перечень МИД включили компанию Samsung, хотя как сообщал Tech Crunch, техногигант приостановил поставки продукции в Россию. При этом в Samsung отказались комментировать, планирует ли компания прекратить предоставление услуг в России.
В украинском ведомстве призвали указанные компании пересмотреть свои решения и полностью прекратить деятельность в РФ. Также МИД призвал ответственный бизнес, правительства и потребителей со всего мира бойкотировать такие компании и их продукты в случае непрекращения работы в РФ.
Единственным исключением могут быть компании, чьи поставки обоснованы критическими гуманитарными потребностями, добавили в ведомстве.
После начала военного вторжения России в Украину, произошедшего 24 февраля, из страны-агрессора стали массово уходить международные компании. Согласно подсчетам Института руководителей высшего звена Йельского университета из РФ уже ушли более 300 компаний. Также информацию об отказавшихся сотрудничать с РФ компанией публикует The Page.
В частности, о приостановке работы в России заявили платежные системы PayPal, Visa и MasterCard.
Компания Adidas отказалась от работы со сборной РФ по футболу, Nike закрывает все магазины. Уходят с рынка РФ и крупные ретейлеры: IKEA, Jysk, LEGO.
Производители автомобилей Audi, Chevrolet, Cadillac, Ford, Mercedes, Jaguar, Harley Davidson, Volkswagen, Volvo, Porsche, Renault, Toyota, Scania, Mazda, Honda, Bentley, Aston Martin, Ducati, Lamborghini, Land Rover выходят с рынка. BMW закрывает свои заводы и блокирует поставки, сотрудников 141 сервисного центра Mitsubishi уволили.
Компания Apple приостановила продажу продукции, Samsung остановила поставки телефонов и чипов в РФ, Nokia прекращает поставки оборудования для мобильных операторов, AMD запретила поставки микрочипов и видеокарт, Microsoft приостанавливает продажи новых продуктов.
Приостановили прокат своих фильмов в РФ крупнейшие киностудии: Disney, Warner Bros, Sony, Paramount и Universal Pictures. Стриминговая платформа Netflix также присоединилась к бойкоту.
Многие люксовые бренды также временно закрыли свои магазины в РФ или приостановили онлайн-продажи. Среди них Louis Vuitton, Gucci, Balenciaga, Cartier и многие другие.
McDonald's заявил о временном закрытии всех своих ресторанов в России, а KFC – о "приостановке инвестиций" в РФ. Остановили работу в стране агрессоре и Coca-Cola со Starbucks, PepsiCo решила прекратить там продажу своей газированной воды.
Список компаний, уходящих из России или приостанавливающих свою деятельность, постоянно расширяется.