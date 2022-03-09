Крупнейшая в мире звукозаписывающая компания останавливает свою деятельность в России

"Мы немедленно приостанавливаем все операции в России и закрываем там наши офисы. Мы призываем к скорейшему прекращению насилия в Украине", – отмечает студия.
Компания подчеркнула, что соблюдает международные санкции и вместе со своими сотрудниками и артистами работает с группами из разных стран, чтобы поддержать усилия по оказанию гуманитарной помощи для беженцев из Украины.
После начала военного вторжения России в Украину, произошедшего 24 февраля, из страны-агрессора стали массово уходить международные компании. Согласно подсчетам Института руководителей высшего звена Йельского университета из РФ уже ушли более 300 компаний. Также информацию об отказавшихся сотрудничать с РФ компанией публикует The Page.
В частности, о приостановке работы в России заявили платежные системы PayPal, Visa и MasterCard.
Компания Adidas отказалась от работы со сборной РФ по футболу, Nike закрывает все магазины. Уходят с рынка РФ и крупные ретейлеры: Metro, IKEA, Jysk, LEGO.
Производители автомобилей Audi, Chevrolet, Cadillac, Ford, Mercedes, Jaguar, Harley Davidson, Volkswagen, Volvo, Porsche, Renault, Toyota, Scania, Mazda, Honda, Bentley, Aston Martin, Ducati, Lamborghini, Land Rover выходят с рынка. BMW закрывает свои заводы и блокирует поставки, сотрудников 141 сервисного центра Mitsubishi уволили.
Компания Apple приостановила продажу продукции, Samsung остановила поставки телефонов и чипов в РФ, Nokia прекращает поставки оборудования для мобильных операторов, AMD запретила поставки микрочипов и видеокарт, Microsoft приостанавливает продажи новых продуктов.
Приостановили прокат своих фильмов в РФ крупнейшие киностудии: Disney, Warner Bros, Sony, Paramount и Universal Pictures. Стриминговая платформа Netflix также присоединилась к бойкоту.
Многие люксовые бренды также временно закрыли свои магазины в РФ или приостановили онлайн-продажи. Среди них Louis Vuitton, Gucci, Balenciaga, Cartier и многие другие.
McDonald's заявил о временном закрытии всех своих ресторанов в России, а KFC – о "приостановке инвестиций" в РФ. Остановили работу в стране агрессоре и Coca-Cola со Starbucks, PepsiCo решила прекратить там продажу своей газированной воды.
Список компаний, уходящих из России или приостанавливающих свою деятельность, постоянно расширяется.