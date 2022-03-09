Крупнейшая в мире звукозаписывающая компания останавливает свою деятельность в России

Universal Music Group закрывает все офисы в РФ Фото: depositphotos.com

"Мы немедленно приостанавливаем все операции в России и закрываем там наши офисы. Мы призываем к скорейшему прекращению насилия в Украине", – отмечает студия.

Компания подчеркнула, что соблюдает международные санкции и вместе со своими сотрудниками и артистами работает с группами из разных стран, чтобы поддержать усилия по оказанию гуманитарной помощи для беженцев из Украины.