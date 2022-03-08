Бульвар Шоубиз
 
08 марта, 2022
 
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Никитюк: Желаю всем нашим невероятно мужественным женщинам дождаться своих мужчин, своих сыновей

Никитюк: Мы победим
Никитюк: Мы победим
Фото: lesia_nikituk / Instagram

Украинская ведущая Леся Никитюк 8 марта разместила в Instagram фото, на которых запечатлена в центре приема и сортировки гуманитарной помощи украинцам, которые нуждаются в поддержке после нападения России на Украину.

"В Украине уже не существует такого понятия как "слабый пол". Слабый пол остался в …. Ну, вы поняли! Желаю всем нашим невероятно сильным, мужественным, стойким женщинам дождаться своих мужчин, своих сыновей, мирного неба над головой. Мы победим", – написала она.

Контекст:

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – "демилитаризация и денацификация Украины". Около 5.00 вооруженные силы РФ атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока. Они начали обстреливать украинские позиции на Донбассе, нанесли ракетно-бомбовые удары по ряду аэродромов и другим военным объектам. Российские войска атакуют жилые кварталыдетские сады и больницы. РФ применяет в Украине реактивные системы залпового огня "Град" и "Ураган", наносит авиаудары.

Точное количество жертв российской агрессии пока неизвестно. В Минобороны Украины 8 марта сообщили, что за время войны убито 400 и ранено более чем 800 мирных граждан. О потерях среди украинских военнослужащих президент Украины в последний раз говорил 25 февраля – за первый день войны, по его информации, погибло 137 военнослужащих.

Потери российских оккупантов по состоянию на 8 марта составили, по данным Генштаба ВСУ, более 12 тыс. человек убитыми, ранеными и пленными, а также сотни танков и других бронемашин, десятки артиллерийских систем, самолетов, вертолетов и другой военной техники.

РФ отказывается забирать тела погибших в Украине российских военных, заявила 7 марта вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук.

27 февраля Украина подала иск против России в Международный суд ООН, потребовав "привлечь Россию к ответственности за искажение понятия геноцида для оправдания агрессии". Прокурор Международного уголовного суда Карим Хан лично инициировал расследование по вторжению РФ в Украину, а 3 марта сообщил о начале расследования.

Из-за вторжения РФ в Украину западные страны ввели против России санкции, в том числе персональные против ПутинаПосле введения санкций в России обновились исторические максимумы падения курса рубля по отношению к евро и доллару. Санкционные меры привели к обвалу экономики страны-агрессораСанкции намерены расширять и далее.

Теги: Украина, война, гуманитарная помощь, 8 марта, Леся Никитюк
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