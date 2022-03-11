"Не хочу, чтобы моя музыка звучала в стране, развязавшей войну в Украине!" Макс Барских запретил любое использование своей музыки в РФ

"Всем радиостанциям, телеканалам, фильмам и сериалам, где она звучит в качестве саундтреков! Я не хочу, чтобы моя музыка звучала в стране, развязавшей войну в Украине! Я также изымаю весь каталог своих песен из цифрового пространства РФ. Предлагаю всем украинским артистам сделать то же самое!" – заявил певец.

В ролике он также отметил, что разрывает контракты со всеми российскими компаниями.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Max Barskih | Макс Барских (@max_barskih)

Война России против Украины. Главное