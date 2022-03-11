"Не хочу, чтобы моя музыка звучала в стране, развязавшей войну в Украине!" Макс Барских запретил любое использование своей музыки в РФ

"Всем радиостанциям, телеканалам, фильмам и сериалам, где она звучит в качестве саундтреков! Я не хочу, чтобы моя музыка звучала в стране, развязавшей войну в Украине! Я также изымаю весь каталог своих песен из цифрового пространства РФ. Предлагаю всем украинским артистам сделать то же самое!" – заявил певец.
В ролике он также отметил, что разрывает контракты со всеми российскими компаниями.
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Война России против Украины. Главное
Макс Барских отказался возвращать россиянам деньги за билеты на свои концерты, которые были запланированы в РФ, но отменены после нападения России на Украину. Деньги пошли на гуманитарную помощь Украине.