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09 марта, 2022
 
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"Сговор, замешанный на подлости". Макаревич высказался о войне РФ против Украины и показал, как выглядит "голубь войны"

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Макаревич: Как далеко еще может зайти это нелепое чудовищное вранье?
Макаревич: Как далеко еще может зайти это нелепое чудовищное вранье?
Фото: Андрей Макаревич / Facebook

Российский музыкант Андрей Макаревич 9 марта в Facebook рассказал о чувствах, которые у него вызывает война России против Украины.

"Изумление, возмущение, негодование уступают место какому-то отстраненному любопытству – как далеко еще может зайти это нелепое чудовищное вранье и сколько еще продержится этот сговор, замешанный на подлости?" – написал он.

https://www.facebook.com/makarevichav/posts/5800793843270744

Также Макаревич поделился изображением двуглавого "голубя войны".

https://www.facebook.com/makarevichav/posts/5800492333300895

Контекст:

Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – "демилитаризация и денацификация Украины". Около 5.00 вооруженные силы РФ атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока. Они начали обстреливать украинские позиции на Донбассе, нанесли ракетно-бомбовые удары по ряду аэродромов и другим военным объектам. 

Путин утверждает, что оккупанты в Украине атакуют только военную инфраструктуру. Но они с первых часов вторжения бьют по гражданским объектам, заявил президент Украины Владимир Зеленский. Российские войска атакуют жилые кварталыдетские сады и больницы. По данным украинской стороны, РФ применяет в Украине реактивные системы залпового огня, наносит авиаудары. 

Действия российских оккупационных войск в Украине имеют признаки геноцида, подчеркнул Зеленский. 

Точное количество жертв российской агрессии пока неизвестно. 8 марта в управлении верховного комиссара ООН по правам человека заявили, что с 24 февраля жертвами российской агрессии против Украины стали по меньшей мере 474 мирных жителя, ранен 861. В организации отметили, что реальные цифры значительно выше, поскольку из мест, где идут интенсивные бои, информация поступает с опозданием и ее еще надо подтвердить. Министр обороны Украины Алексей Резников подтвердил информацию о более чем 400 убитых и более 800 раненых мирных гражданах. 

О потерях среди украинских военнослужащих президент Украины в последний раз говорил 25 февраля – за первый день войны, по его информации, погибло 137 военнослужащих.

По данным украинской стороны, за время войны в Украине Россия потеряла более 12 тыс. человек личного состава, а также 317 танков, 1070 боевых бронированных машин, 120 артиллерийских систем, 56 реактивных систем залпового огня, 49 самолетов, 81 вертолет. Сколько российских военнослужащих захвачено в плен, украинские власти не уточняли, но среди них есть пилоты, которые сбрасывали на города авиабомбы. 

2 марта Россия официально признала гибель 498 российских военнослужащих, еще 1597, по утверждениям министерства обороны РФ, получили ранения. После этого российские власти не обновляли данные. Информацию о потерянной технике и взятых в плен военнослужащих они тоже не публикуют. 

Теги: Россия, Украина, война, Донбасс, Андрей Макаревич, агрессия, война России против Украины, музыкант
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