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10 марта, 2022
 
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"...бать, ты гнида!" Астафьева обратилась к Тодоренко, устроившей во время войны РФ против Украины разбор гардероба

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Астафьева: Самое время разобрать гардероб, а главное молчать!
Астафьева: Самое время разобрать гардероб, а главное – молчать! 
Фото: da_astafieva / Instagram

Украинская телеведущая Регина Тодоренко, проживающая и работающая в РФ, 9 марта на своей странице в Instagram устроила разбор гардероба.

Тодоренко предложила помочь ей выбрать одежду для модного образа.

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Фото: reginatodorenko / Instagram

Украинская певица Даша Астафьева отреагировала в Stories Instagram на пост Тодоренко.

"Самое время разобрать гардероб, а главное – молчать! Когда убивают целые города людей, страну и часть мира, в которую, надеюсь, вы больше никогда не вернетесь!" – подчеркнула она.

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Фото: da_astafieva / Instagram

"...бать, ты гнида!" – также написала Астафьева.

Фото: da_astafieva / Instagram

Фото: da_astafieva / Instagram

Война России против Украины. Главное

Контекст:

Тодоренко родилась в Одессе в 1990 году. В 2018 году вышла замуж за российского музыканта Влада Топалова. Пара проживает в РФ.

О войне России против Украины Тодоренко не высказалась открыто, хотя к этому ее лично призвала телеведущая Катя Осадчая.

Теги: Россия, Украина, война, война России против Украины, телеведущая, Регина Тодоренко, Даша Астафьева, певица
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