"...бать, ты гнида!" Астафьева обратилась к Тодоренко, устроившей во время войны РФ против Украины разбор гардероба

Тодоренко предложила помочь ей выбрать одежду для модного образа.

Украинская певица Даша Астафьева отреагировала в Stories Instagram на пост Тодоренко.

"Самое время разобрать гардероб, а главное – молчать! Когда убивают целые города людей, страну и часть мира, в которую, надеюсь, вы больше никогда не вернетесь!" – подчеркнула она.

"...бать, ты гнида!" – также написала Астафьева.

Война России против Украины. Главное

Контекст:

Тодоренко родилась в Одессе в 1990 году. В 2018 году вышла замуж за российского музыканта Влада Топалова. Пара проживает в РФ.

О войне России против Украины Тодоренко не высказалась открыто, хотя к этому ее лично призвала телеведущая Катя Осадчая.