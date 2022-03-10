Тина Кароль о коллегах, строивших карьеру в РФ: Было время сложное, вам было пох...ю. Когда закончились российские концерты, наступили сложности у вас

"Размышления о зашкварных полутонах", – написала она.

Певица напомнила, что в 2014 году для многих украинских исполнителей "выбрать свою страну было сложным шагом".

Тина Кароль отметила, что мало кому было под силу определиться.

"Было время сложное, вам было пох...ю. Когда закончились российские концерты, наступили сложности у вас. Уже некуда бежать. Перекрашенность зашкаливает!" – отметила исполнительница.

Тина Кароль заявила, что лучший детектор лжи – народ.

"Он сам решит, где кто и чей!" – подчеркнула она.