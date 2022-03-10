Тина Кароль о коллегах, строивших карьеру в РФ: Было время сложное, вам было пох...ю. Когда закончились российские концерты, наступили сложности у вас

"Размышления о зашкварных полутонах", – написала она.
Певица напомнила, что в 2014 году для многих украинских исполнителей "выбрать свою страну было сложным шагом".
Тина Кароль отметила, что мало кому было под силу определиться.
"Было время сложное, вам было пох...ю. Когда закончились российские концерты, наступили сложности у вас. Уже некуда бежать. Перекрашенность зашкаливает!" – отметила исполнительница.
Тина Кароль заявила, что лучший детектор лжи – народ.
"Он сам решит, где кто и чей!" – подчеркнула она.
Свою карьеру в России строили многие украинские исполнители. Среди них Ани Лорак, Анна Седокова, Loboda, телеведущая Регина Тодоренко.
24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – "демилитаризация и денацификация Украины". Около 5.00 вооруженные силы РФ атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока. Они начали обстреливать украинские позиции, нанесли ракетно-бомбовые удары по ряду аэродромов и другим военным объектам по всей стране. Российские войска атакуют жилые кварталы, детские сады и больницы. РФ применяет в Украине реактивные системы залпового огня "Град" и "Ураган", наносит авиаудары.
Потери российских оккупантов, по данным Генштаба ВСУ на 9 марта, составили, в частности, более 12 тыс. человек, 317 танков, 49 самолетов, 81 вертолет. Россия официально признала гибель 498 российских военнослужащих, еще 1597, по утверждениям министерства обороны РФ на 2 марта, получили ранения.
Из-за вторжения РФ в Украину западные страны ввели против России санкции, в том числе персональные против Путина. После введения санкций в России обновились исторические максимумы падения курса рубля по отношению к евро и доллару. Санкционные меры привели к обвалу экономики страны-агрессора. Санкции намерены расширять и далее.