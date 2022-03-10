Бульвар Шоубиз
 
10 марта, 2022
 
Новости

Пугачева опровергла слухи об эмиграции из РФ, назвав несколько причин отъезда из страны

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Пугачева: Каникулы, отпуск и лечение не считаются эмиграцией
Пугачева: Каникулы, отпуск и лечение не считаются эмиграцией
Фото: alla_orfey / Instagram

Российская певица Алла Пугачева сообщила, что не эмигрировала из России, а уехала по уважительной причине и намерена вскоре вернуться. Об этом она заявила 10 марта в Instagram, записав видеообращение, адресованное служителю церкви, который публично радовался ее якобы эмиграции.

Перед тем, как ответить, артистка показала заявление церковного служителя в ее адрес. 

"Вы не заметили, как воздух очистился? Пугачева навсегда покинула Россию. Господи, как я этого ждал!"– говорит на камеру человек в рясе.

Певица в ответ заявила, что он "рано радуется". 

"Каникулы, отпуск и лечение не считаются эмиграцией. Вернусь – разберемся. Схожу в церковь твою, помолюсь за тебя. Богохульник", –  ответила артистка.

Контекст:

После нападения РФ на Украину российские СМИ, в частности, издание Kp.ru, писали, что певица вместе с семьей навсегда покинула страну. ургант

Теги: Алла Пугачева, Россия, эмиграция, война России против Украины
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
Россия напала на Украину, идет 15-й день войны. Онлайн-репортаж
Россия напала на Украину, идет 15-й день войны. Онлайн-репортаж
Россия напала на Украину, идет 14-й день войны. Онлайн-репортаж
Россия напала на Украину, идет 14-й день войны. Онлайн-репортаж
Война России против Украины. Главное
Война России против Украины. Главное
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Тина Кароль о коллегах, строивших карьеру в РФ: Было время сложное, вам было пох...ю. Когда закончились российские концерты, наступили сложности у вас
Тина Кароль о коллегах, строивших карьеру в РФ: Было время сложное, вам было пох...ю. Когда закончились российские концерты, наступили сложности у вас
"Если есть возможность, подумайте о том, чтобы сделать пожертвование". Орландо Блум поддержал Украину после нападения РФ
"Если есть возможность, подумайте о том, чтобы сделать пожертвование". Орландо Блум поддержал Украину после нападения РФ
Актер Цимбалюк: Россияне не подозревали, что их недоармию так достойно встретят наши Герои! А за каждого подло убитого украинца придется отвечать
Актер Цимбалюк: Россияне не подозревали, что их недоармию так достойно встретят наши Герои! А за каждого подло убитого украинца придется отвечать
Пугачева опровергла слухи об эмиграции из РФ, назвав несколько причин отъезда из страны
Пугачева опровергла слухи об эмиграции из РФ, назвав несколько причин отъезда из страны
Роднянский: Именно совесть не позволяет мне согласиться с неправедной захватнической войной в Украине
Роднянский: Именно совесть не позволяет мне согласиться с неправедной захватнической войной в Украине
"За время войны не сделал ни одного заявления". Луцкие депутаты рассмотрят вопрос о лишении Тимощука звания "Почетный гражданин Луцка"
"За время войны не сделал ни одного заявления". Луцкие депутаты рассмотрят вопрос о лишении Тимощука звания "Почетный гражданин Луцка"
"Тонко все подмечено. Особенно ножки со скрепами". Макаревич, выступающий против войны РФ в Украине, показал свои картины. Фото
"Тонко все подмечено. Особенно ножки со скрепами". Макаревич, выступающий против войны РФ в Украине, показал свои картины. Фото
  Жураковская россиянам: Мне вас не жалко! Тут гибнут десятки тысяч ваших обманутых пацанов. И пусть бы так и было, но очень жалко наших лучших мальчиков и девочек, которые ложатся, защищая свою землю
  Жураковская – россиянам: Мне вас не жалко! Тут гибнут десятки тысяч ваших обманутых пацанов. И пусть бы так и было, но очень жалко наших лучших мальчиков и девочек, которые ложатся, защищая свою землю
  "Все говорили, что он легенда. Я скажу одно – этот человек обосрался". Алиев прокомментировал молчание Тимощука о нападении РФ на Украину
  "Все говорили, что он легенда. Я скажу одно – этот человек обосрался". Алиев прокомментировал молчание Тимощука о нападении РФ на Украину
"Это будет огромное застолье 40-миллионной нации – могущественной, современной, непобедимой, на которую равняется весь мир!" Мирошниченко заявил, что победа Украины близка
"Это будет огромное застолье 40-миллионной нации – могущественной, современной, непобедимой, на которую равняется весь мир!" Мирошниченко заявил, что победа Украины близка
"Нелюди! Отбросы! Убийцы женщин и детей!" Дочь Егоровой, Мазур, Билык, Сумская, Дорофеева отреагировали на бомбежку роддома в Мариуполе
"Нелюди! Отбросы! Убийцы женщин и детей!" Дочь Егоровой, Мазур, Билык, Сумская, Дорофеева отреагировали на бомбежку роддома в Мариуполе
"Я уверен, мы победим, если такие люди нас защищают". Вакарчук в Николаеве встретился с украинским военным
"Я уверен, мы победим, если такие люди нас защищают". Вакарчук в Николаеве встретился с украинским военным
"Я так горжусь!" Дизайнер Бевза рассказала, что ее муж – экс-министр инфраструктуры Омелян стал солдатом и эвакуировал людей из Ирпеня
"Я так горжусь!" Дизайнер Бевза рассказала, что ее муж – экс-министр инфраструктуры Омелян стал солдатом и эвакуировал людей из Ирпеня
"Люди! Вы люди вообще?" Стриптизер Суровцев спас кота и призвал не бросать своих животных
"Люди! Вы люди вообще?" Стриптизер Суровцев спас кота и призвал не бросать своих животных
Герцог и герцогиня Кембриджские посетили в Лондоне Украинский культурный центр, где проводится сбор гуманитарной помощи Украине
Герцог и герцогиня Кембриджские посетили в Лондоне Украинский культурный центр, где проводится сбор гуманитарной помощи Украине
  "Захисники". David Axelrod посвятил песню украинским военным и показал взрыв Кремля. Видео
  "Захисники". David Axelrod посвятил песню украинским военным и показал взрыв Кремля. Видео
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2022. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS