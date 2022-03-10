Пугачева опровергла слухи об эмиграции из РФ, назвав несколько причин отъезда из страны

Перед тем, как ответить, артистка показала заявление церковного служителя в ее адрес.
"Вы не заметили, как воздух очистился? Пугачева навсегда покинула Россию. Господи, как я этого ждал!"– говорит на камеру человек в рясе.
Певица в ответ заявила, что он "рано радуется".
"Каникулы, отпуск и лечение не считаются эмиграцией. Вернусь – разберемся. Схожу в церковь твою, помолюсь за тебя. Богохульник", – ответила артистка.
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После нападения РФ на Украину российские СМИ, в частности, издание Kp.ru, писали, что певица вместе с семьей навсегда покинула страну. ургант