Пугачева опровергла слухи об эмиграции из РФ, назвав несколько причин отъезда из страны

Пугачева: Каникулы, отпуск и лечение не считаются эмиграцией Фото: alla_orfey / Instagram

Перед тем, как ответить, артистка показала заявление церковного служителя в ее адрес.

"Вы не заметили, как воздух очистился? Пугачева навсегда покинула Россию. Господи, как я этого ждал!"– говорит на камеру человек в рясе.

Певица в ответ заявила, что он "рано радуется".

"Каникулы, отпуск и лечение не считаются эмиграцией. Вернусь – разберемся. Схожу в церковь твою, помолюсь за тебя. Богохульник", – ответила артистка.

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