Роднянский: Именно совесть не позволяет мне согласиться с неправедной захватнической войной в Украине

"Первое. Я киевлянин. Там родился, рос, учился, женился, родил сына, снимал фильмы, построил телеканал "1+1". Там мои друзья, близкие, могилы родителей. Мне было бы чудовищно, непереносимо стыдно перед ними оказаться среди тех, кто бомбит мой город и мою страну. Второе. Я украинец. Я приехал в Москву в 2002 году с идеей объединить возможности украинского "1+1" и российского СТС, возглавить который мне предложили его акционеры. В силу многих причин объединение не получилось, но я оказался в Москве, где увлекся идеей превратить СТС в лидера российского телевидения", – отметил он.
Роднянский добавил, что в 2009 году сосредоточился на кино и возглавлял российский кинофестиваль "Кинотавр".
"И все эти годы я оставался украинским гражданином. Что-то важное внутри меня не давало мне изменить гражданство. Несмотря на очевидные жизненные неудобства. Третье и последнее. Я человек русской культуры. Той самой, что чувствует ответственность за мысли и поступки. Той самой, что дала миру Пушкина и Ахматову, Солженицына и Аксенова, Бродского и Шостаковича… Я горжусь знакомством и дружбой со многими российскими интеллигентами. Истинными патриотами. Полагающими, что подлинный патриотизм не означает слепой поддержки власти. Они связывают патриотизм с совестью. Той, что не дает согласиться с фразой "права она или нет, но это моя страна". Именно совесть не позволяет мне согласиться с неправедной захватнической войной в Украине", – заявил Роднянский.
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24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – "демилитаризация и денацификация Украины". Около 5.00 вооруженные силы РФ атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока. Они начали обстреливать украинские позиции, нанесли ракетно-бомбовые удары по ряду аэродромов и другим военным объектам по всей стране. Российские войска атакуют жилые кварталы, детские сады и больницы. РФ применяет в Украине реактивные системы залпового огня "Град" и "Ураган", наносит авиаудары.
Потери российских оккупантов, по данным Генштаба ВСУ на 9 марта, составили, в частности, более 12 тыс. человек, 317 танков, 49 самолетов, 81 вертолет. Россия официально признала гибель 498 российских военнослужащих, еще 1597, по утверждениям министерства обороны РФ на 2 марта, получили ранения.
Из-за вторжения РФ в Украину западные страны ввели против России санкции, в том числе персональные против Путина. После введения санкций в России обновились исторические максимумы падения курса рубля по отношению к евро и доллару. Санкционные меры привели к обвалу экономики страны-агрессора. Санкции намерены расширять и далее.