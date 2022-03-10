Роднянский: Именно совесть не позволяет мне согласиться с неправедной захватнической войной в Украине

"Первое. Я киевлянин. Там родился, рос, учился, женился, родил сына, снимал фильмы, построил телеканал "1+1". Там мои друзья, близкие, могилы родителей. Мне было бы чудовищно, непереносимо стыдно перед ними оказаться среди тех, кто бомбит мой город и мою страну. Второе. Я украинец. Я приехал в Москву в 2002 году с идеей объединить возможности украинского "1+1" и российского СТС, возглавить который мне предложили его акционеры. В силу многих причин объединение не получилось, но я оказался в Москве, где увлекся идеей превратить СТС в лидера российского телевидения", – отметил он.

Роднянский добавил, что в 2009 году сосредоточился на кино и возглавлял российский кинофестиваль "Кинотавр".

"И все эти годы я оставался украинским гражданином. Что-то важное внутри меня не давало мне изменить гражданство. Несмотря на очевидные жизненные неудобства. Третье и последнее. Я человек русской культуры. Той самой, что чувствует ответственность за мысли и поступки. Той самой, что дала миру Пушкина и Ахматову, Солженицына и Аксенова, Бродского и Шостаковича… Я горжусь знакомством и дружбой со многими российскими интеллигентами. Истинными патриотами. Полагающими, что подлинный патриотизм не означает слепой поддержки власти. Они связывают патриотизм с совестью. Той, что не дает согласиться с фразой "права она или нет, но это моя страна". Именно совесть не позволяет мне согласиться с неправедной захватнической войной в Украине", – заявил Роднянский.