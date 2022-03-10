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10 марта, 2022
 
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"Это будет огромное застолье 40-миллионной нации – могущественной, современной, непобедимой, на которую равняется весь мир!" Мирошниченко заявил, что победа Украины близка

Мирошниченко: Победа не за горами
Мирошниченко: Победа не за горами
Фото: timur.miroshnychenko / Instagram

Украинский телеведущий Тимур Мирошниченко в свей день рождения, 9 марта, в Instagram призвал помогать украинским военным.

"На свой 36-й день рождения я больше всего желаю победы Украине. Необходимо еще немного подождать. Но я знаю, что победа не за горами. Потому что уже вторую неделю мужчины нашей семьи не могут попасть в ряды защитников! Очереди в военкоматы растягиваются на километры", – отметил он.

Мирошниченко призвал поддержать защитников Украины.

"Победа куется в тылу! Помните это! Каждый из нас может быть полезен, стоит лишь вспомнить о своих талантах", – заявил телеведущий.

Он рассказал, что закупает термобелье, и призвал желающих поздравить его с днем рождения приобщиться к помощи.

"Спасибо всем за тысячи поздравлений. Лучшим подарком будут "термушки" для наших ребят, которые мы сейчас закупаем для них. Вот карточка моей жены, на которую все желающие могут бросить немного тепла для тех, кто защищает наше спокойствие: 5168 7427 1804 6133", – написал Мирошниченко.

Он подчеркнул, что сейчас создается новая, современная Украина.

"На украинцев сейчас равняется весь мир. Слава Украине! Героям слава", – написал телеведущий.

В ролике он отметил, что вскоре страна отпразднует победу – от Ужгорода до Луганска, от Луцка до Ялты.

"Это будет огромное застолье 40-миллионной нации – могущественной, современной, непобедимой, на которую равняется весь мир!" – сказал Мирошниченко.

Контекст:

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – "демилитаризация и денацификация Украины". Около 5.00 вооруженные силы РФ атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока. Они начали обстреливать украинские позиции, нанесли ракетно-бомбовые удары по ряду аэродромов и другим военным объектам по всей стране. Российские войска атакуют жилые кварталыдетские сады и больницы. РФ применяет в Украине реактивные системы залпового огня "Град" и "Ураган", наносит авиаудары.

Потери российских оккупантов, по данным Генштаба ВСУ на 9 марта, составили, в частности, более 12 тыс. человек, 317 танков, 49 самолетов, 81 вертолет. Россия официально признала гибель 498 российских военнослужащих, еще 1597, по утверждениям министерства обороны РФ на 2 марта, получили ранения.

Из-за вторжения РФ в Украину западные страны ввели против России санкции, в том числе персональные против Путина. После введения санкций в России обновились исторические максимумы падения курса рубля по отношению к евро и доллару. Санкционные меры привели к обвалу экономики страны-агрессораСанкции намерены расширять и далее.

Теги: Россия, Украина, война, военные, вторжение, украинцы, война России против Украины, военнослужащий, Тимур Мирошниченко, войска
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