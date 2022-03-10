"Это будет огромное застолье 40-миллионной нации – могущественной, современной, непобедимой, на которую равняется весь мир!" Мирошниченко заявил, что победа Украины близка

"На свой 36-й день рождения я больше всего желаю победы Украине. Необходимо еще немного подождать. Но я знаю, что победа не за горами. Потому что уже вторую неделю мужчины нашей семьи не могут попасть в ряды защитников! Очереди в военкоматы растягиваются на километры", – отметил он.

Мирошниченко призвал поддержать защитников Украины.

"Победа куется в тылу! Помните это! Каждый из нас может быть полезен, стоит лишь вспомнить о своих талантах", – заявил телеведущий.

Он рассказал, что закупает термобелье, и призвал желающих поздравить его с днем рождения приобщиться к помощи.

"Спасибо всем за тысячи поздравлений. Лучшим подарком будут "термушки" для наших ребят, которые мы сейчас закупаем для них. Вот карточка моей жены, на которую все желающие могут бросить немного тепла для тех, кто защищает наше спокойствие: 5168 7427 1804 6133", – написал Мирошниченко.

Он подчеркнул, что сейчас создается новая, современная Украина.

"На украинцев сейчас равняется весь мир. Слава Украине! Героям слава", – написал телеведущий.

В ролике он отметил, что вскоре страна отпразднует победу – от Ужгорода до Луганска, от Луцка до Ялты.

"Это будет огромное застолье 40-миллионной нации – могущественной, современной, непобедимой, на которую равняется весь мир!" – сказал Мирошниченко.