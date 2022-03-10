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10 марта, 2022
 
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"Я уверен, мы победим, если такие люди нас защищают". Вакарчук в Николаеве встретился с украинским военным

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Вакарчук: Когда меня спрашивали раньше, зачем я пошел в политику, я говорил, что моя цель привести туда правильных людей
Вакарчук: Когда меня спрашивали раньше, зачем я пошел в политику, я говорил, что моя цель – привести туда правильных людей
Фото: Святослав Вакарчук / Facebook

Украинский музыкант, лидер группы "Океан Ельзи", бывший народный депутат Святослав Вакарчук на своей странице в Instagram 9 марта поделился роликом, снятым в Николаеве.

Вакарчук встретился с кандидатом в народные депутататы от партии "Голос" на парламентских выборах 2019 года, ветераном АТО, полковником Романом Костенко.

"Когда меня спрашивали раньше, зачем я пошел в политику, я говорил, что моя цель – привести туда правильных людей. Один из таких правильных людей стоит передо мной. Это полковник Роман Костенко, герой обороны Николаева и, в принципе, один из лучших и самых титулованных бойцов страны. Я уверен, мы победим, если такие люди нас защищают", – сказал Вакарчук.

Костенко отметил, что будет защищать Николаев и стоять до конца.

Контекст:

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – "демилитаризация и денацификация Украины". Около 5.00 вооруженные силы РФ атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока. Они начали обстреливать украинские позиции, нанесли ракетно-бомбовые удары по ряду аэродромов и другим военным объектам по всей стране. Российские войска атакуют жилые кварталыдетские сады и больницы. РФ применяет в Украине реактивные системы залпового огня "Град" и "Ураган", наносит авиаудары.

Потери российских оккупантов, по данным Генштаба ВСУ на 9 марта, составили, в частности, более 12 тыс. человек, 317 танков, 49 самолетов, 81 вертолет. Россия официально признала гибель 498 российских военнослужащих, еще 1597, по утверждениям министерства обороны РФ на 2 марта, получили ранения.

Из-за вторжения РФ в Украину западные страны ввели против России санкции, в том числе персональные против Путина. После введения санкций в России обновились исторические максимумы падения курса рубля по отношению к евро и доллару. Санкционные меры привели к обвалу экономики страны-агрессораСанкции намерены расширять и далее.

Теги: Россия, Украина, Николаев, война, Святослав Вакарчук, Океан Ельзи, вторжение, АТО, ВСУ, война России против Украины, Роман Костенко
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