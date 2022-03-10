"Я уверен, мы победим, если такие люди нас защищают". Вакарчук в Николаеве встретился с украинским военным

Вакарчук: Когда меня спрашивали раньше, зачем я пошел в политику, я говорил, что моя цель – привести туда правильных людей Фото: Святослав Вакарчук / Facebook

Вакарчук встретился с кандидатом в народные депутататы от партии "Голос" на парламентских выборах 2019 года, ветераном АТО, полковником Романом Костенко.

"Когда меня спрашивали раньше, зачем я пошел в политику, я говорил, что моя цель – привести туда правильных людей. Один из таких правильных людей стоит передо мной. Это полковник Роман Костенко, герой обороны Николаева и, в принципе, один из лучших и самых титулованных бойцов страны. Я уверен, мы победим, если такие люди нас защищают", – сказал Вакарчук.

Костенко отметил, что будет защищать Николаев и стоять до конца.