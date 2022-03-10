  Жураковская – россиянам: Мне вас не жалко! Тут гибнут десятки тысяч ваших обманутых пацанов. И пусть бы так и было, но очень жалко наших лучших мальчиков и девочек, которые ложатся, защищая свою землю

"Слушайте, россияне, я уже думала с вами не разговаривать. Мои российские друзья все давным-давно поняли, с ними я общаюсь. А с остальной биомассой, вроде как, и смысла нет. Мне вас не жалко! Тут гибнут десятки тысяч ваших обманутых пацанов. И пусть бы так и было, но очень жалко наших лучших мальчиков и девочек, которые ложатся, защищая свою землю. Очень жалко детей, которые гибнут под бомбежками. Очень жалко наши разрушенные города, потому постараюсь поговорить", – объяснила актриса.
Жураковская посоветовала гражданам РФ посмотреть пресс-конференцию российских пленных разведчиков.
"Возможно, кто-то, увидев, сможет остановить своих недоумков-детей, чтобы эта сволочь не поднимала оружие на наших людей. Только для этого. Не знаю, достучусь или нет, но надеюсь", – подчеркнула она.
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Видео пресс-конференции российских разведчиков опубликовали на YouTube-канале "Інтерфакс-Україна".
24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – "демилитаризация и денацификация Украины". Около 5.00 вооруженные силы РФ атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока. Они начали обстреливать украинские позиции, нанесли ракетно-бомбовые удары по ряду аэродромов и другим военным объектам по всей стране. Российские войска атакуют жилые кварталы, детские сады и больницы. РФ применяет в Украине реактивные системы залпового огня "Град" и "Ураган", наносит авиаудары.
Потери российских оккупантов, по данным Генштаба ВСУ на 9 марта, составили, в частности, более 12 тыс. человек, 317 танков, 49 самолетов, 81 вертолет. Россия официально признала гибель 498 российских военнослужащих, еще 1597, по утверждениям министерства обороны РФ на 2 марта, получили ранения.
Из-за вторжения РФ в Украину западные страны ввели против России санкции, в том числе персональные против Путина. После введения санкций в России обновились исторические максимумы падения курса рубля по отношению к евро и доллару. Санкционные меры привели к обвалу экономики страны-агрессора. Санкции намерены расширять и далее.