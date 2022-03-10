  Жураковская – россиянам: Мне вас не жалко! Тут гибнут десятки тысяч ваших обманутых пацанов. И пусть бы так и было, но очень жалко наших лучших мальчиков и девочек, которые ложатся, защищая свою землю

"Слушайте, россияне, я уже думала с вами не разговаривать. Мои российские друзья все давным-давно поняли, с ними я общаюсь. А с остальной биомассой, вроде как, и смысла нет. Мне вас не жалко! Тут гибнут десятки тысяч ваших обманутых пацанов. И пусть бы так и было, но очень жалко наших лучших мальчиков и девочек, которые ложатся, защищая свою землю. Очень жалко детей, которые гибнут под бомбежками. Очень жалко наши разрушенные города, потому постараюсь поговорить", – объяснила актриса.

Жураковская посоветовала гражданам РФ посмотреть пресс-конференцию российских пленных разведчиков.

"Возможно, кто-то, увидев, сможет остановить своих недоумков-детей, чтобы эта сволочь не поднимала оружие на наших людей. Только для этого. Не знаю, достучусь или нет, но надеюсь", – подчеркнула она.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Жураковская Олеся (@zhurakivska_olesya)

Видео пресс-конференции российских разведчиков опубликовали на YouTube-канале "Інтерфакс-Україна".

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