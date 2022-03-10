Актер Цимбалюк: Россияне не подозревали, что их недоармию так достойно встретят наши Герои! А за каждого подло убитого украинца придется отвечать

"Путин пару дней назад заявил, что "спецоперация" практически завершена, почти все украинские военные объекты, которые могут угрожать Московии, уничтожены. Почти? Интересно, что еще должно войти в эти "военные" объекты? В родильное отделение уже ракета попала, в детский сад – тоже, целенаправленно обстреливают жилые кварталы крупных городов, а также убивают постоянно мирных жителей, попадающихся этой дикой орде… Невинные жертвы перешли на тысячи. Словно мораль и человечность военных аннулировались полностью. Об этом кричит весь мир! Не слышит нас только народ, который может свергнуть своего диктатора!" – заявил актер.
Цимбалюк отметил, что в РФ у него есть аудитория, которая "не понимает, почему хохлы такие злые" и считает, что это "наци стреляют по мирным".
"Хотя оказалось, что есть и адекватный народ. Большинство российских подписчиков сейчас действуют следующим образом: сначала говорят, что мы сами в себя стреляем, что Путин – "освободитель". Ясно, что вспоминают о Крыме и Донбассе. Далее, после вступления в переписку, до большинства доходит, что весь мир что-то знает, а они информированы иначе. Что-то все-таки, бл...дь, доходит", – написал актер.
Он призвал людей, имеющих аудиторию в социальных сетях, вести информационную деятельность и говорить о том, что происходит в Украине.
"Мы сейчас переживаем одну из самых трагических страниц нашей истории! Но я горжусь своим народом, использующим это непростое положение, чтобы стать настоящим, сознательным и еще более независимым! Россияне не подозревали, что их недоармию так достойно встретят наши Герои! А за каждого подло убитого украинца придется отвечать. Слава Украине!" – написал Цимбалюк.
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24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – "демилитаризация и денацификация Украины". Около 5.00 вооруженные силы РФ атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока. Они начали обстреливать украинские позиции, нанесли ракетно-бомбовые удары по ряду аэродромов и другим военным объектам по всей стране. Российские войска атакуют жилые кварталы, детские сады и больницы. РФ применяет в Украине реактивные системы залпового огня "Град" и "Ураган", наносит авиаудары.
Потери российских оккупантов, по данным Генштаба ВСУ на 9 марта, составили, в частности, более 12 тыс. человек, 317 танков, 49 самолетов, 81 вертолет. Россия официально признала гибель 498 российских военнослужащих, еще 1597, по утверждениям министерства обороны РФ на 2 марта, получили ранения.
Из-за вторжения РФ в Украину западные страны ввели против России санкции, в том числе персональные против Путина. После введения санкций в России обновились исторические максимумы падения курса рубля по отношению к евро и доллару. Санкционные меры привели к обвалу экономики страны-агрессора. Санкции намерены расширять и далее.