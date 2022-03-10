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10 марта, 2022
 
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Grosu во время войны стала волонтером и готовит еду для беженцев. Видео

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Гросу: Целый день готовим сегодня для беженцев
Гросу: Целый день готовим сегодня для беженцев
Фото: Алина Гросу / Facebook

Украинская певица Grosu (Алина Гросу) после нападения России на Украину стала волонтером и готовит еду для беженцев. Об этом артистка рассказала 10 марта в Facebook, разместив фото и видео, на которых запечатлена во время приготовления вареников.

"Целый день готовим сегодня для беженцев", – написала она. 

https://www.facebook.com/GrosuOfficial/posts/516259516526314

Война России против Украины. Главное

Теги: беженцы, российская агрессия, война России против Украины, Алина Гросу, Grosu
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