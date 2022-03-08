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08 марта, 2022
 
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"Наши невероятно сильные женщины". Ефросинина поддержала украинок, которые после нападения РФ на Украину покинули свои дома

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Ефросинина: Сегодня обнялись в приютах Львова с десятками киевлянок, днепрянок, харьковчанок
Ефросинина: Сегодня обнялись в приютах Львова с десятками киевлянок, днепрянок, харьковчанок
Фото: Маша Ефросинина. Моя Жизнь / Facebook

Украинская ведущая Маша Ефросинина, которая после нападения России на Украину переехала из Киева во Львов, 8 марта встретилась с украинками, которые так же, как и она, вынуждены были покинуть свои дома и теперь вместе с детьми живут в приюте для беженцев. Об этом ведущая рассказала в Facebook, опубликовав соответствующее фото.

"Не могу и не хочу записывать сегодня обращение по поводу 8 Марта. Наши невероятно сильные женщины заслуживают признания в любви и восторге каждый день. Особенно в эти адские времена. Сегодня обнялись в приютах Львова с десятками киевлянок, днепрянок, харьковчанок. Ни одна не позволяла мне плакать! "Мы победим", – говорят, хотя у некоторых уже даже нет домов", – написала Ефросинина. 

https://www.facebook.com/EfroLife/posts/512358683580196

Контекст:

По данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, потери российских оккупантов по состоянию на 8 марта составили более 12 тыс. человек убитыми, ранеными и пленными, а также сотни танков и других бронемашин, десятки артиллерийских систем, самолетов, вертолетов и другой военной техники.

Россия свои потери официально не озвучивает.

РФ отказывается забирать тела погибших в Украине российских военных, заявила 7 марта вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук.

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – "демилитаризация и денацификация Украины". Около 5.00 вооруженные силы РФ атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока. Они начали обстреливать украинские позиции на Донбассе, нанесли ракетно-бомбовые удары по ряду аэродромов и другим военным объектам в разных регионах Украины.

Российские войска атакуют жилые кварталыдетские сады и больницы. РФ применяет в Украине реактивные системы залпового огня "Град" и "Ураган", наносит авиаудары.

Точное количество жертв российской агрессии пока неизвестно. Украинские власти сообщали, что по состоянию на 8 марта погибло более 400 мирных жителей, ранения получили около 800 человек. Известно, что среди погибших в Украине – 41 ребенокО потерях среди украинских военнослужащих президент Украины в последний раз говорил 25 февраля – за первый день войны, по его информации, погибло 137 военнослужащих.

27 февраля Украина подала иск против России в Международный суд ООН, потребовав "привлечь Россию к ответственности за искажение понятия геноцида для оправдания агрессии". Прокурор Международного уголовного суда Карим Хан лично инициировал расследование по вторжению РФ в Украину, а 3 марта сообщил о начале расследования.

Теги: Львов, Украина, война, беженцы, российская агрессия, Маша Ефросинина
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