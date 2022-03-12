12 марта продолжится эвакуация и доставка гуманитарных грузов в самые горячие точки Украины – ОП

Кирилл Тимошенко: Возможно движение в колонне на личном транспорте вместе с автобусами Фото: Kirill Timoshenko / Telegram

Коридоры для эвакуации и доставки гумпомощи будут открыты по следующим направлениям:

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