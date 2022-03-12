12 марта продолжится эвакуация и доставка гуманитарных грузов в самые горячие точки Украины – ОП

Кирилл Тимошенко: Возможно движение в колонне на личном транспорте вместе с автобусами
Фото: Kirill Timoshenko / Telegram
В Офисе президента Украины сообщили, по каким маршрутам будет проходить эвакуация и доставка гуманитарных грузов в субботу, 12 марта. Заместитель руководителя ОП Кирилл Тимошенко в очередной раз подчеркнул в своем Telegram, что эвакуация проводится бесплатно, и призвал водителей, которые будут двигаться в колоннах эвакуации частным автотранспортом, брать с собой максимальное количество людей.
Коридоры для эвакуации и доставки гумпомощи будут открыты по следующим направлениям:
из Запорожья в Мариуполь выйдет колонна с гуманитарным грузом и автобусами для эвакуации на обратном пути;
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