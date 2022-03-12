Чернигов остался без света. Вода, газ и тепло тоже практически отсутствуют

Враг продолжает наносить авиа- и ракетные удары по Чернигову, гибнут мирные люди, много людей получают ранения. Враг наносит удары по гражданской инфраструктуре, там, где военных нет и не было. Сегодня прилетело в отель "Украина", нет больше отеля. Но есть Украина, и она будет.

По словам Чауса, Чернигов сейчас без электроснабжения и почти без водо-, газо- и теплоснабжения.

"Было несколько попыток возобновления электроснабжения, они были успешными. Но враг опять перебивал сети. Сегодня в 7.00 службы начинают работы по возобновлению света, восстановлению сетей. Думаю, что сегодня электроэнергия будет. Нет электроэнергии – соответственно, очень медленно накачивается вода из водоканала. Есть проблемы с мобильной связью и мобильным интернетом, но работаем над тем, чтобы возобновить", – добавил он.