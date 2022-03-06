Мэр Чернигова: Путин – сумасшедший параноик. Уничтоженные в Чернигове микрорайоны находятся в 5–7 км от объектов военной инфраструктуры

"[Президент РФ Владимир] Путин – реально сумасшедший параноик, – сказал Атрошенко. – В тех микрорайонах, которые уничтожены в Чернигове, в радиусе 5–7 км нет ни одного и никогда не было ни одного объекта военной инфраструктуры".

Гордон спросил у собеседника, почему, по его мнению, российская армия так активно атакует Чернигов.

"Сложные задачи иногда имеют простые решения. Я считаю, что причины есть две. Первая – недостоверная информация, которую подает ему его окружение. Второе – возможно, какие-то физиологические процессы. Ведь сегодня он как лидер государства, в принципе, практически недосягаем для своего окружения. И если у него есть психологические расстройства... Они же не происходят по принципу "включил – выключил". Как кнопка. Это какие-то постепенные процессы. Об этом лучше знают медики", – сказал Атрошенко.

При этом он выразил убеждение, что не может быть нормальным руководитель государства, чья армия "сознательно бомбит простое гражданское население".

Мэр рассказывал, что вследствие обстрела крупнокалиберными ракетами и нанесения авиационных ударов в городе повреждены памятники архитектуры, учебные заведения, больницы и десятки домов.

В Черниговской области (наряду с Харьковской, Сумской, Херсонской, Николаевской и Киевской) идут одни из самых активных боевых действий с начала российского вторжения.

Атрошенко не смог ответь на вопрос, сколько в Чернигове погибших. Он рассказал, что у властей есть статистика только о раненых, которые поступили в больницы (некоторые из них позже скончались), их уже "намного больше 300".

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