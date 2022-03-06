Мэр Чернигова: Путин – сумасшедший параноик. Уничтоженные в Чернигове микрорайоны находятся в 5–7 км от объектов военной инфраструктуры

"[Президент РФ Владимир] Путин – реально сумасшедший параноик, – сказал Атрошенко. – В тех микрорайонах, которые уничтожены в Чернигове, в радиусе 5–7 км нет ни одного и никогда не было ни одного объекта военной инфраструктуры".
Гордон спросил у собеседника, почему, по его мнению, российская армия так активно атакует Чернигов.
"Сложные задачи иногда имеют простые решения. Я считаю, что причины есть две. Первая – недостоверная информация, которую подает ему его окружение. Второе – возможно, какие-то физиологические процессы. Ведь сегодня он как лидер государства, в принципе, практически недосягаем для своего окружения. И если у него есть психологические расстройства... Они же не происходят по принципу "включил – выключил". Как кнопка. Это какие-то постепенные процессы. Об этом лучше знают медики", – сказал Атрошенко.
При этом он выразил убеждение, что не может быть нормальным руководитель государства, чья армия "сознательно бомбит простое гражданское население".
Мэр рассказывал, что вследствие обстрела крупнокалиберными ракетами и нанесения авиационных ударов в городе повреждены памятники архитектуры, учебные заведения, больницы и десятки домов.
В Черниговской области (наряду с Харьковской, Сумской, Херсонской, Николаевской и Киевской) идут одни из самых активных боевых действий с начала российского вторжения.
Атрошенко не смог ответь на вопрос, сколько в Чернигове погибших. Он рассказал, что у властей есть статистика только о раненых, которые поступили в больницы (некоторые из них позже скончались), их уже "намного больше 300".
Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – "демилитаризация и денацификация Украины". Около 5.00 вооруженные силы РФ атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока. Они начали обстреливать украинские позиции на Донбассе, нанесли ракетно-бомбовые удары по ряду аэродромов и другим военным объектам. Российские войска атакуют жилые кварталы, детские сады и больницы. РФ применяет в Украине реактивные системы залпового огня "Град" и "Ураган", наносит авиаудары.
Точное количество жертв российской агрессии сейчас неизвестно. Украинские власти сообщали, что по состоянию на 28 февраля погибло 352 мирных жителя, ранения получили 2040 человек (более новых данных власти не публиковали). Известно, что среди погибших в Украине – 28 детей. О потерях среди украинских военнослужащих президент Украины Владимир Зеленский в последний раз говорил 25 февраля – за первый день войны, по его информации, погибло 137 военнослужащих.
Потери российских оккупационных войск убитыми, ранеными и пленными превысили 10 тыс. человек, сообщил министр обороны Украины Алексей Резников. Россия в первые дни войны не признавала, что гибнут ее военные, 2 марта признала гибель 498 российских военнослужащих.
Президент Украины сообщил, что оккупанты с первых часов вторжения бьют по гражданской инфраструктуре. По словам президента, действия российских оккупационных войск в Украине имеют признаки геноцида.
27 февраля Украина подала иск против России в Международный суд ООН, потребовав "привлечь Россию к ответственности за искажение понятия геноцида для оправдания агрессии". Прокурор Международного уголовного суда Карим Хан лично инициировал расследование по вторжению РФ в Украину.
Из-за вторжения РФ в Украину западные страны ввели против России санкции, в том числе персональные против Путина.