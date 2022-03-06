Мэр Чернигова: 100% жителей Чернигова ненавидят русских – их считают фашистами и нелюдями

Он обратил внимание, что это произошло в городе, где около 60–70% жителей разговаривают на русском языке.

"В Чернигове очень много смешанных семей. Он находится за 70 км от села Сенькова Городнянского района, в котором памятник "Три сестры", где границы Беларуси, России и Украины [пересекаются]. В Чернигове всегда относились к русским и белорусам достаточно тепло, по-дружески... Но сегодня все люди – 100% людей – ненавидят русских. Они считают их фашистами и нелюдями. Они абсолютно сознательно бомбят жилые микрорайоны. В это поверить никто не может. Это просто ужас", – возмутился Атрошенко.

Он подчеркнул, что в Чернигове не прекращают бомбить жилые микрорайоны, в том числе из запрещенного оружия.

"Идет артиллерийский обстрел постоянно, бомбят "Грады". "Грады" практически полностью стерли с лица земли пригород, частные дома полностью уничтожены – все перепахано. Применяются кассетные бомбы", – сообщил мэр города.

Атрошенко также обратил внимание, что по городу постоянно наносят авиаудары. Причем, по его словам, летчики делают это в светлое время суток и прекрасно понимают, что они бомбят гражданскую инфраструктуру.

"Летчики – это просто бездушные мрази и фашисты. Они сбрасывали в хорошую видимость (днем это происходило) бомбы с малых высот", – возмутился мэр Чернигова.

В Черниговской области (наряду с Харьковской, Сумской, Херсонской, Николаевской и Киевской) идут одни из самых активных боевых действий с начала российского вторжения.

Атрошенко не смог ответь на вопрос, сколько в Чернигове погибших. Он рассказал, что у властей есть статистика только о раненых, которые поступили в больницы (некоторые из них позже скончались), их уже "намного больше 300".

ВИДЕО