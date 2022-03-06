Мэр Чернигова: 100% жителей Чернигова ненавидят русских – их считают фашистами и нелюдями

Он обратил внимание, что это произошло в городе, где около 60–70% жителей разговаривают на русском языке.
"В Чернигове очень много смешанных семей. Он находится за 70 км от села Сенькова Городнянского района, в котором памятник "Три сестры", где границы Беларуси, России и Украины [пересекаются]. В Чернигове всегда относились к русским и белорусам достаточно тепло, по-дружески... Но сегодня все люди – 100% людей – ненавидят русских. Они считают их фашистами и нелюдями. Они абсолютно сознательно бомбят жилые микрорайоны. В это поверить никто не может. Это просто ужас", – возмутился Атрошенко.
Он подчеркнул, что в Чернигове не прекращают бомбить жилые микрорайоны, в том числе из запрещенного оружия.
"Идет артиллерийский обстрел постоянно, бомбят "Грады". "Грады" практически полностью стерли с лица земли пригород, частные дома полностью уничтожены – все перепахано. Применяются кассетные бомбы", – сообщил мэр города.
Атрошенко также обратил внимание, что по городу постоянно наносят авиаудары. Причем, по его словам, летчики делают это в светлое время суток и прекрасно понимают, что они бомбят гражданскую инфраструктуру.
"Летчики – это просто бездушные мрази и фашисты. Они сбрасывали в хорошую видимость (днем это происходило) бомбы с малых высот", – возмутился мэр Чернигова.
В Черниговской области (наряду с Харьковской, Сумской, Херсонской, Николаевской и Киевской) идут одни из самых активных боевых действий с начала российского вторжения.
Атрошенко не смог ответь на вопрос, сколько в Чернигове погибших. Он рассказал, что у властей есть статистика только о раненых, которые поступили в больницы (некоторые из них позже скончались), их уже "намного больше 300".
Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – "демилитаризация и денацификация Украины". Около 5.00 вооруженные силы РФ атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока. Они начали обстреливать украинские позиции на Донбассе, нанесли ракетно-бомбовые удары по ряду аэродромов и другим военным объектам. Российские войска атакуют жилые кварталы, детские сады и больницы. РФ применяет в Украине реактивные системы залпового огня "Град" и "Ураган", наносит авиаудары.
Точное количество жертв российской агрессии сейчас неизвестно. Украинские власти сообщали, что по состоянию на 28 февраля погибло 352 мирных жителя, ранения получили 2040 человек (более новых данных власти не публиковали). Известно, что среди погибших в Украине – 28 детей. О потерях среди украинских военнослужащих президент Украины Владимир Зеленский в последний раз говорил 25 февраля – за первый день войны, по его информации, погибло 137 военнослужащих.
Потери российских оккупационных войск убитыми, ранеными и пленными превысили 10 тыс. человек, сообщил министр обороны Украины Алексей Резников. Россия в первые дни войны не признавала, что гибнут ее военные, 2 марта признала гибель 498 российских военнослужащих.
Президент Украины сообщил, что оккупанты с первых часов вторжения бьют по гражданской инфраструктуре. По словам президента, действия российских оккупационных войск в Украине имеют признаки геноцида.
27 февраля Украина подала иск против России в Международный суд ООН, потребовав "привлечь Россию к ответственности за искажение понятия геноцида для оправдания агрессии". Прокурор Международного уголовного суда Карим Хан лично инициировал расследование по вторжению РФ в Украину.
Из-за вторжения РФ в Украину западные страны ввели против России санкции, в том числе персональные против Путина.