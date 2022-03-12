Генштаб ВСУ обновил данные о потерях российских оккупантов. Бронетехники уничтожено более 1,5 тыс. единиц

Другие потери противника ориентировочно составили:

"Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий", – подчеркнули в Генштабе ВСУ.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – "демилитаризация и денацификация Украины".

С начала российского вторжения в Украину масштабным бомбардировкам подвергаются Мариуполь, Киев и близлежащие города, Харьков, Изюм, Чернигов, Сумы, Ахтырка и другие населенные пункты страны. Погибли сотни мирных жителей.