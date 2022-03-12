Россия рассматривает два варианта ядерного шантажа Украины – глава ГУР Минобороны

"Мы располагаем информацией о разработке двух вариантов. Какой из них они выберут или, возможно, они одумаются и остановятся – это зависит исключительно от них", – сказал он.

По словам разведчика, первый вариант – "масштабное поджигание радиоактивных лесов, поднимется сразу радиоактивное облако и пойдет в направлении, куда дует ветер".

"Второй [вариант] – это применение артиллерии по ядерному хранилищу. Результат будет тот же. При этом что в первом, что во втором случае российское руководство имеет цель обвинить именно Украину и именно ее, как они говорят, "нацистские", "неонацистские" формирования, которых, как вы все прекрасно знаете, здесь на самом деле не существует", – объяснил Буданов.

Война России против Украины. Главное (обновляется)