Россия рассматривает два варианта ядерного шантажа Украины – глава ГУР Минобороны

"Мы располагаем информацией о разработке двух вариантов. Какой из них они выберут или, возможно, они одумаются и остановятся – это зависит исключительно от них", – сказал он.
По словам разведчика, первый вариант – "масштабное поджигание радиоактивных лесов, поднимется сразу радиоактивное облако и пойдет в направлении, куда дует ветер".
"Второй [вариант] – это применение артиллерии по ядерному хранилищу. Результат будет тот же. При этом что в первом, что во втором случае российское руководство имеет цель обвинить именно Украину и именно ее, как они говорят, "нацистские", "неонацистские" формирования, которых, как вы все прекрасно знаете, здесь на самом деле не существует", – объяснил Буданов.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
24 февраля, в первый день вторжения, российские войска захватили Чернобыльскую АЭС в Киевской области и взяли в заложники персонал станции. По данным МВД, оккупационные войска вторглись в зону ЧАЭС со стороны Беларуси.
25 февраля в зоне отчуждения ЧАЭС зафиксировали превышение контрольных уровней мощности дозы гамма-излучения, сообщила пресс-служба Госинспекции ядерного регулирования Украины. Специалисты связали это с нарушением верхнего слоя почвы в результате движения большого количества тяжелой военной техники.
На станции в момент захвата оккупантами находилось примерно 210 человек технического состава и сотрудников службы охраны. Они заступили на смену за день до вхождения российских войск на объект и остаются на рабочих местах до сих пор. Персонал имеет ограниченный доступ к пище, воде и медикаментам. Украинские власти призывают МАГАТЭ способствовать переговорам о проведении ротации на станции.
В НЭК "Укрэнерго" сообщили 9 марта, что в результате вражеских действий российских оккупантов Чернобыльская АЭС полностью обесточена. Позже на станции включили резервный дизель-генератор, в течение двух суток он обеспечит питание ЧАЭС и всех объектов, а после этого отключится система охлаждения хранилища отработанного ядерного топлива, что будет угрожать утечкой радиации, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
"Если остановятся генераторы, можете начинать считать семь суток. Однако если в этот период отыскать источник питания, то ситуация будет под контролем", – пояснил глава госпредприятия "Энергоатом" Петр Котин.