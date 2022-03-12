Россия подтвердила использование термобарического оружия в Украине

Перед этим российский пропагандистский канал "Звезда", который принадлежит министерству обороны РФ, сообщил в Telegram, что 4 марта сержант российский армии Сергей Губарев применил ТОС-1А "Солнцепек" в ходе форсирования реки в Черниговской области.

В британской разведке отметили, что удар такого оружия может быть очень разрушителен.

"Оно не запрещено, но его использование крайне ограничено: нельзя стрелять по военным целям, если это может задеть мирное население, или в том случае, если разрушения будут серьезнее, чем военное преимущество, и причинят ненужное страдание", – сказано в ролике, который министерство обороны Великобритании опубликовало в Twitter.

The Russian MoD has confirmed the use of the TOS-1A weapon system in Ukraine. The TOS-1A uses thermobaric rockets, creating incendiary and blast effects.



Watch the video below for more information about this weapon and its devastating impact.



* #StandWithUkraine * pic.twitter.com/d8PLQ0PhQD — Ministry of Defence * (@DefenceHQ) March 9, 2022

Журналист американского телеканала CNN Фредерик Плейтген заметил тяжелую огнеметную систему возле границы Украины, недалеко от российского Белгорода, 26 февраля. По его информации, это была установка ТОС-1 "Буратино".

Сколько таких установок РФ перебросила в Украину, неизвестно. По данным украинского военного журналиста Андрея Цаплиенко, украинская армия уже захватила один ТОС противника.

Военный эксперт Олег Жданов заявил в комментарии "Радіо Свобода", что ТОС уже неоднократно использовалась в Украине, причем при обстреле городов, в частности Ахтырки Сумской области и Мариуполя Донецкой области.

"Термобарическое оружие – это фактически вакуумные боеприпасы, которые имеют 100-процентную поражающую способность по отношению к людям. Также они очень сильно разрушают строения и укрепления. Ударная волна наносит людям травмы, несовместимые с жизнью, плюс полностью выжигается кислород из воздуха и дышать становится нечем. Само строение разрушается изнутри, причем до мелких обломков", – объяснил эксперт.

Он подчеркнул, что такие боеприпасы, как и кассетные бомбы, признаны негуманными и практически запрещены международными конвенциями.

"BBC News Україна" отметила, что если будут доказательства, что страна использует термобарические бомбы против гражданского населения в населенных пунктах, ее могут привлечь к ответственности за военное преступление в соответствии с Гаагскими конвенциями и декларациями 1899 и 1907 годов.

Война России против Украины. Главное (обновляется)