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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Россия подтвердила использование термобарического оружия в Украине

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По данным экспертов, Россия использовала ТОС минимум в трех регионах Украины
По данным экспертов, Россия использовала ТОС минимум в трех регионах Украины
Фото: wikipedia.org (архив)

Россия признала применение в Украине тяжелой огнеметной системы залпового огня ТОС-1А "Солнцепек", которая использует снаряды с термобарическим составом. На это 9 марта обратило внимание министерство обороны Великобритании.

Перед этим российский пропагандистский канал "Звезда", который принадлежит министерству обороны РФ, сообщил в Telegram, что 4 марта сержант российский армии Сергей Губарев применил ТОС-1А "Солнцепек" в ходе форсирования реки в Черниговской области.

В британской разведке отметили, что удар такого оружия может быть очень разрушителен.

"Оно не запрещено, но его использование крайне ограничено: нельзя стрелять по военным целям, если это может задеть мирное население, или в том случае, если разрушения будут серьезнее, чем военное преимущество, и причинят ненужное страдание", – сказано в ролике, который министерство обороны Великобритании опубликовало в Twitter. 

Журналист американского телеканала CNN Фредерик Плейтген заметил тяжелую огнеметную систему возле границы Украины, недалеко от российского Белгорода, 26 февраля. По его информации, это была установка ТОС-1 "Буратино".

Сколько таких установок РФ перебросила в Украину, неизвестно. По данным украинского военного журналиста Андрея Цаплиенко, украинская армия уже захватила один ТОС противника. 

Военный эксперт Олег Жданов заявил в комментарии "Радіо Свобода", что ТОС уже неоднократно использовалась в Украине, причем при обстреле городов, в частности Ахтырки Сумской области и Мариуполя Донецкой области.

"Термобарическое оружие – это фактически вакуумные боеприпасы, которые имеют 100-процентную поражающую способность по отношению к людям. Также они очень сильно разрушают строения и укрепления. Ударная волна наносит людям травмы, несовместимые с жизнью, плюс полностью выжигается кислород из воздуха и дышать становится нечем. Само строение разрушается изнутри, причем до мелких обломков", – объяснил эксперт.

Он подчеркнул, что такие боеприпасы, как и кассетные бомбы, признаны негуманными и практически запрещены международными конвенциями.

"BBC News Україна" отметила, что если будут доказательства, что страна использует термобарические бомбы  против гражданского населения в населенных пунктах, ее могут привлечь к ответственности за военное преступление в соответствии с Гаагскими конвенциями и декларациями 1899 и 1907 годов.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Россия использовала вакуумные бомбы во время войны в Чечне, сообщила международная правозащитная организация Human Rights Watch. Правозащитники отметили, что вакуумные бомбы обладают большей мощностью по сравнению с обычными боеприпасами и с большей вероятностью поражают людей в блиндажах и укрытиях, "причем на значительной площади и с особой жестокостью".

"В городских условиях крайне трудно ограничить воздействие этого оружия только комбатантами, при этом характер взрыва практически не оставляет мирному населению возможности укрыться от его поражающих факторов", – подчеркнула Human Rights Watch.

Независимая аналитическая группа Conflict Intelligence Team сообщила, что РФ уже применяла в Украине запрещенные кассетные боеприпасы. В частности, 7 марта ими был обстрелян Николаев.

Светлана РОГОВСКАЯ
заместитель главного редактора
Теги: Донецкая область, война, Сумская область, Мариуполь, министерство обороны РФ, агрессия, нападение, боеприпасы, Черниговская область, вторжение, российская агрессия, война на Донбассе, Ахтырка
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