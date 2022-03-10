Грозев: Путин ругался матом из-за того, что Винницу обстреляли очень дорогими ракетами

Разговор об этом зашел во время обсуждения информированности Путина о ситуации Украине.

Грозев считает, что Путина держат в информационной изоляции и не передают ему все данные о войне.

"Поэтому я уверен, что часть информации он получает, а часть не получает", – сказал Грозев.

Журналист уточнил, что часть информации Путин обязан получать, потому что ведение войны связано с огромными расходами, которые должен утверждать президент, и "решениями, как распределять дальше инвентарь и амуницию".

"Например, несколько дней назад, когда российская армия обстреляла очень дорогими ракетами, восьмью ракетами, Винницу, то, по данным достоверных источников, это было доложено Путину. Потому что это огромные затраты. Это большой процент от всех ракет, оставшихся в России", – сказал Грозев.

По информации его источника, Путин даже матерился, когда узнал об этом.

"Путин ругался матом: "Зачем надо было на нестратегический объект потратить восемь ракет, когда у нас остается не больше 200–300"? То есть часть [информации] ему докладывают. Но при такой реакции с его стороны – я уверен, что ему большую часть не докладывают", – сказал журналист.

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Видео: Алеся Бацман / YouTube