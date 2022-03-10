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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Грозев: Путин ругался матом из-за того, что Винницу обстреляли очень дорогими ракетами

 
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Последствия обстрела аэропорта в Виннице
Последствия обстрела аэропорта в Виннице
Фото: Andriy Tsaplienko UKRAINE FIGHTS / Telegram

По информации болгарского журналиста, главного расследователя международной группы Bellingcat Христо Грозева, президент РФ Владимир Путин разозлился, когда узнал, что 6 марта вооруженные силы РФ обстреляли Винницу дорогостоящими ракетами. Об этом Грозев сообщил в интервью главному редактору интернет-издания "ГОРДОН" Алесе Бацман.

Разговор об этом зашел во время обсуждения информированности Путина о ситуации Украине. 

Грозев считает, что Путина держат в информационной изоляции и не передают ему все данные о войне.

"Поэтому я уверен, что часть информации он получает, а часть не получает", – сказал Грозев.

Журналист уточнил, что часть информации Путин обязан получать, потому что ведение войны связано с огромными расходами, которые должен утверждать президент, и "решениями, как распределять дальше инвентарь и амуницию".

"Например, несколько дней назад, когда российская армия обстреляла очень дорогими ракетами, восьмью ракетами, Винницу, то, по данным достоверных источников, это было доложено Путину. Потому что это огромные затраты. Это большой процент от всех ракет, оставшихся в России", – сказал Грозев.

По информации его источника, Путин даже матерился, когда узнал об этом.

"Путин ругался матом: "Зачем надо было на нестратегический объект потратить восемь ракет, когда у нас остается не больше 200–300"? То есть часть [информации] ему докладывают. Но при такой реакции с его стороны – я уверен, что ему большую часть не докладывают", – сказал журналист. 

ВИДЕО
Видео: Алеся Бацман / YouTube
Контекст:

Утром 24 февраля Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – "демилитаризация и денацификация Украины". С тех пор российские вооруженные силы непрерывно атакуют разные населенные пункты во многих украинских областях. РФ применяет в Украине реактивные системы залпового огня и наносит авиаудары.

6 марта российские оккупационные войска нанесли ракетный удар по аэропорту Винницы и обстреляли воинскую часть в Гавришовке (село прилегает к территории винницкого аэропорта).

В результате атаки погибло не менее девяти человек (пятеро гражданских и четверо военных), 15 получили ранения. 

Ракеты были выпущены из акватории Черного моря, сообщил спикер Воздушных сил Украины Юрий Игнат. Вероятно, это стратегические крылатые ракеты Х-101. Максимальная их дальность – более 5000 км.

Стратегическую крылатую ракету "воздух – земля" Х-101 разработало российское проектно-конструкторское бюро "Радуга", сообщается на специализированном сайте "Новый оборонный заказ. Стратегии". Предположительно разработку ракеты начали в 1984 году, а закончили в 1995-м. Первое боевое применение Х-101 состоялось в ноябре 2015 года в Сирии. Штатными носителями этих ракет являются самолеты Ту-160 и Ту-95МСМ. Масса боеголовки – 400 кг. Модификация ракеты под названием Х-102 способна нести ядерный заряд предположительно мощностью 250 кт. 

Алеся БАЦМАН
главный редактор
Теги: Владимир Путин, Винница, Алеся Бацман, обстрелы, война России против Украины, ракеты, крылатая ракета, Христо Грозев
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