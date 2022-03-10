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Грозев: Путина держат в информационном пузыре. Кто бы ему докладывал, что украинские крестьяне забирают танки у российских военных?

 
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Грозев: Я уверен, что часть информации он получает, а часть не получает
Грозев: Я уверен, что часть информации он получает, а часть не получает
Скриншот: European Press Prize / YouTube

Болгарский журналист, главный расследователь международной группы Bellingcat Христо Грозев считает, что президента РФ Владимира Путина держат в информационной изоляции и не передают ему все данные о войне в Украине. Такое мнение он высказал в интервью главному редактору интернет-издания "ГОРДОН" Алесе Бацман.

"Я уверен, что есть [информационный] пузырь, в котором его держат, в котором он получает частично информацию. Ну кто бы ему докладывал без страха, без боязни, что украинские крестьяне забирают танки – и вывозят их на своих тракторах (издание "Сегодня" подготовило подборку таких историй"ГОРДОН")? Ты должен быть очень смелым, чтобы включить это в свой доклад Путину. Поэтому я уверен, что часть информации он получает, а часть не получает", – сказал Грозев. 

Расследоваель уточнил, что часть информации Путин обязан получать, потому что ведение войны связано с огромными расходами, которые должен утверждать президент, и "решениями, как распределять дальше инвентарь и амуницию".

Из того, что журналистам Bellingcat удалось проанализировать, они могут сделать вывод, что в российской армии информация о провалах доходит максимум до командира дивизии, продолжил Грозев. 

Журналист рассказал, что они проверили это, когда работали над материалом об обстреле российской армией Мариуполя Донецкой области в 2015 году

"Было очень много перехватов, тысячи перехватов, которые мы прослушали. И стало понятно, что когда идет провал на уровне батальона, дивизии, это все докладывается до командира дивизии, но дальше это не проходит. Не докладывается в Москву. А в Москву они докладывают что-то измененное, что-то улучшенное, покрасивее", – сказал Грозев.

Он предположил, что, возможно, если бы у Путина была полная информация о положении российских войск в Украине, ситуация развивалась бы иначе. 

"Единственное, чего я сейчас боюсь, – что, может быть, если бы правильным был доклад в Москву, что происходит, они отказались бы вообще [от продолжения войны] – и пошли бы на переговоры с позицией украинской силы... А сейчас если Путину докладывают какую-то раскрашенную картину, он может считать, что они впереди", – отметил журналист. 

ВИДЕО
Видео: Алеся Бацман / YouTube
Контекст:

Утром 24 февраля 2022 года Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – "демилитаризация и денацификация Украины". После этого вооруженные силы РФ атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока. 

Путин утверждает, что оккупанты в Украине атакуют только военную инфраструктуру. Но они с первых часов вторжения обстреливают гражданские объекты, в том числе жилые кварталыдетские сады и больницы, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

РФ применяет в Украине реактивные системы залпового огня и наносит авиаудары. По состоянию на 7 марта в Украине было повреждено или уничтожено 202 школы, 34 больницы, более 1500 жилых домов, включая многоквартирные. По данным ООН, погибло не менее 474 мирных жителей

Путин заявил 6 марта, что война в Украине, которую он называет "операцией", идет "просто по плану, по графику, все делается так, как и запланировал Генеральный штаб". При этом в разведке НАТО считают, что хотя РФ уже задействовала в Украине все силы, которые планировала, за две недели войны она добилась "очень незначительного прогресса" (в основном на юге). Российская армия столкнулась с активным сопротивлением украинцев и, по данным, западной разведки, не смогла решить ряд проблем, например, связанных с логистикой.

По информации начальника Главного управления разведки Минобороны Украины в 2016–2020 годах Василия Бурбы, Путин находится в информационной изоляции и не в полной мере владеет данными о войне в Украине. Он рассказал, что информацию президенту РФ доносят два-три человека, которые "его держат в теплой ванне". 

Алеся БАЦМАН
главный редактор
Теги: Россия, Владимир Путин, Украина, война России против Украины, Bellingcat, Христо Грозев
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