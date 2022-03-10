Грозев: Путина держат в информационном пузыре. Кто бы ему докладывал, что украинские крестьяне забирают танки у российских военных?

Грозев: Я уверен, что часть информации он получает, а часть не получает Скриншот: European Press Prize / YouTube

"Я уверен, что есть [информационный] пузырь, в котором его держат, в котором он получает частично информацию. Ну кто бы ему докладывал без страха, без боязни, что украинские крестьяне забирают танки – и вывозят их на своих тракторах (издание "Сегодня" подготовило подборку таких историй. – "ГОРДОН")? Ты должен быть очень смелым, чтобы включить это в свой доклад Путину. Поэтому я уверен, что часть информации он получает, а часть не получает", – сказал Грозев.

Расследоваель уточнил, что часть информации Путин обязан получать, потому что ведение войны связано с огромными расходами, которые должен утверждать президент, и "решениями, как распределять дальше инвентарь и амуницию".

Из того, что журналистам Bellingcat удалось проанализировать, они могут сделать вывод, что в российской армии информация о провалах доходит максимум до командира дивизии, продолжил Грозев.

Журналист рассказал, что они проверили это, когда работали над материалом об обстреле российской армией Мариуполя Донецкой области в 2015 году.

"Было очень много перехватов, тысячи перехватов, которые мы прослушали. И стало понятно, что когда идет провал на уровне батальона, дивизии, это все докладывается до командира дивизии, но дальше это не проходит. Не докладывается в Москву. А в Москву они докладывают что-то измененное, что-то улучшенное, покрасивее", – сказал Грозев.

Он предположил, что, возможно, если бы у Путина была полная информация о положении российских войск в Украине, ситуация развивалась бы иначе.

"Единственное, чего я сейчас боюсь, – что, может быть, если бы правильным был доклад в Москву, что происходит, они отказались бы вообще [от продолжения войны] – и пошли бы на переговоры с позицией украинской силы... А сейчас если Путину докладывают какую-то раскрашенную картину, он может считать, что они впереди", – отметил журналист.

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