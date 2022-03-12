За две недели войны с Украиной Россия потеряла $30 млрд своего ВВП – Bloomberg

По оценкам агентства, за две недели боевых действий против Украины внутренние экономические потери России сопоставимы "с худшими спадами за более чем два десятилетия" пребывания у власти президента Владимира Путина.
Экономика РФ "должна была расти второй год подряд", но в связи с введенными против Москвы международными антивоенными санкциями "за считанные дни резко пошла на спад", пишет Bloomberg.
По его прогнозам на сейчас, в 2022 году ВВП РФ упадет примерно на 9%. Уже сейчас, по подсчетам агентства, падение составляет примерно 2%.
Bloomberg подчеркивает, что для России "худшее впереди".
Война России против Украины. Главное (обновляется)
С начала военного вторжения России в Украину Запад ввел несколько пакетов санкций против России. Они, в частности, касаются крупных российских банков, ряда близких к президенту РФ Владимиру Путину чиновников, бизнесменов и их детей.
После того как Россия отказалась прекратить агрессию против Украины, ЕС, США, Великобритания и Канада решили включить в санкционный список самого Путина, а часть российских банков отключили от международной межбанковской системы SWIFT. Кроме того, США и ЕС ввели санкции против Центробанка России, заморозив его зарубежные активы.
США также ввели эмбарго на импорт российских энергоресурсов – нефти и газа – и решили лишить Россию статуса наибольшего содействия (торговых привилегий), что позволит повысить таможенные пошлины и ввести другие ограничения.
По данным глобальной базы данных по отслеживанию санкций Castellum, Россия сейчас – самая подсанкционная страна в мире. С 2014 года против нее ввели 6,3 тыс. ограничений, около 3,6 тыс. из них – за вторжение, начавшееся 24 февраля.
Санкции оказывают влияние на экономику России. Рубль уже неоднократно обновлял исторический минимум. Международное рейтинговое агентство Fitch считает, что суверенный дефолт России неизбежен.