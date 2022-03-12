За две недели войны с Украиной Россия потеряла $30 млрд своего ВВП – Bloomberg

Bloomberg прогнозирует, что ВВП РФ упадет в 2022 году на 9% Фото: ЕРА

По оценкам агентства, за две недели боевых действий против Украины внутренние экономические потери России сопоставимы "с худшими спадами за более чем два десятилетия" пребывания у власти президента Владимира Путина.

Экономика РФ "должна была расти второй год подряд", но в связи с введенными против Москвы международными антивоенными санкциями "за считанные дни резко пошла на спад", пишет Bloomberg.

По его прогнозам на сейчас, в 2022 году ВВП РФ упадет примерно на 9%. Уже сейчас, по подсчетам агентства, падение составляет примерно 2%.

Bloomberg подчеркивает, что для России "худшее впереди".

Война России против Украины. Главное (обновляется)