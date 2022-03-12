Об уходе из РФ объявил крупный производитель сигарет. Ранее начали сворачивать деятельность еще три компании

"В BAT мы гордимся нашими ценностями и духом. Мы [...] призываем всех лидеров и правительства найти мирное и устойчивое решение этого трагического конфликта с помощью диалога и дипломатии. [...] Мы пришли к выводу, что владение ВАТ бизнесом в России больше не является устойчивым в текущих условиях. [...] ВАТ прекратит свое присутствие в России", – говорится в сообщении.

Компания отмечает, что продолжит платить зарплату своим 2,5 тыс. сотрудников и "сделает все возможное, чтобы обеспечить их занятость в будущем".

British American Tobacco производит сигареты марок Dunhill, Kent, Vogue, Rothmans, Pall Mall, Lucky Strike, "Ява".

"Медуза" писала, что ранее о прекращении продаж в России и остановке производства в Волгограде объявила табачная компания Imperial Brands (марки Davidoff, West и "Максим"), а компании Philip Morris (марки Marlboro, Parliament, Bond, Chesterfield, L&M) и Japan Tobacco (бренды Winston, Camel, LD) приостановили инвестиции на российском рынке.

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