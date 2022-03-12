ЕС подготовил четвертый пакет санкций против России. Он коснется предметов роскоши и металлургии

"Безжалостное вторжение России в Украину продолжается. Безжалостно атакуют мирных жителей, в том числе в школах, многоквартирных домах и больницах. И несмотря на неоднократные предложения украинской стороны, Россия пока не проявляет готовности всерьез вступать в переговоры для дипломатического решения. Вместо этого все, что мы слышим, – это новая ложь и ложные обвинения", – заявила фон дер Ляйен.
Поэтому ЕС вместе с партнерами из G7, куда также входят США, Великобритания, Канада и Япония, решил усилить экономическое давление на Россию.
Фон дер Ляйен сказала, что три предыдущих пакета санкций "очень сильно ударили по экономике России".
"Рубль резко упал. Многие ключевые российские банки отрезаны от международной банковской системы. Компании уходят из страны одна за другой, не желая, чтобы их бренды ассоциировались с кровавым режимом", – отметила председатель Еврокомиссии.
Новый пакет санкций ЕС примет 12 марта, он будет направлен на "дальнейшую изоляцию России и истощение ресурсов, которые она использует для финансирования варварской войны", сказано в заявлении.
Фон дер Ляйен перечислила санкции, которые ЕС планирует наложить на РФ:
"Этот кризис беспрецедентен. Таковы же единство и скорость реакции, которые до сих пор демонстрировали наши демократии. Украина победит", – написала фон дер Ляйен в Twitter.
This crisis is unprecedented. And so is the unity and speed of reaction our democracies have shown so far.— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) March 11, 2022
Ukraine will prevail.
Четвертый пакет санкций ЕС анонсировал после двухдневного неформального саммита лидеров Евросоюза, который 10–11 марта проходил во Франции. На этом саммите ЕС пообещал помочь восстановлению Украины после окончания войны, а также рассмотрел ее заявку на вступление в союз. В заявлении сказано, что ЕС "будет еще больше укреплять связи и углублять партнерство [с Украиной], чтобы поддержать ее в движении по европейскому пути". "Украина принадлежит нашей европейской семье", – подчеркнули лидеры ЕС. Участник саммита, президент Литвы Гитанас Науседа считает, что этим заявлением "лидеры ЕС сказали "да" украинской евроинтеграции".
В течение февраля – марта ЕС вел три пакета санкций против РФ и Беларуси за агрессию против Украины, в том числе запретил операции с центробанками двух стран и отключил некоторые российские и белорусские банки от международной межбанковской системы SWIFT.
Санкции против РФ также ввели США, Канада, Австралия, Япония и Великобритания.
11 марта президент США Джон Байден объявил о дополнительных санкциях против РФ. Он рассказал, что США и союзники лишат Россию статуса наибольшего содействия (торговых привилегий), что позволит повысить таможенные пошлины и ввести другие ограничения. Кроме того, США решили запретить ввозить в Россию доллары, а также наложить ограничения на ряд российских политиков, бизнесменов и членов их семей. Под санкции, в частности, попали жена и взрослые дети пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова (сам он уже находился в санкционном списке).
По данным глобальной базы данных по отслеживанию санкций Castellum, Россия сейчас – самая подсанкционная страна в мире. С 2014 года против нее ввели 6,3 тыс. ограничений, около 3,6 тыс. из них – за вторжение, начавшееся 24 февраля.