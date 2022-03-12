ЕС подготовил четвертый пакет санкций против России. Он коснется предметов роскоши и металлургии

Фон дер Ляйен заявила, что три предыдущих пакета санкций "очень сильно ударили по экономике России" Фото: EPA

"Безжалостное вторжение России в Украину продолжается. Безжалостно атакуют мирных жителей, в том числе в школах, многоквартирных домах и больницах. И несмотря на неоднократные предложения украинской стороны, Россия пока не проявляет готовности всерьез вступать в переговоры для дипломатического решения. Вместо этого все, что мы слышим, – это новая ложь и ложные обвинения", – заявила фон дер Ляйен.

Поэтому ЕС вместе с партнерами из G7, куда также входят США, Великобритания, Канада и Япония, решил усилить экономическое давление на Россию.

Фон дер Ляйен сказала, что три предыдущих пакета санкций "очень сильно ударили по экономике России".

"Рубль резко упал. Многие ключевые российские банки отрезаны от международной банковской системы. Компании уходят из страны одна за другой, не желая, чтобы их бренды ассоциировались с кровавым режимом", – отметила председатель Еврокомиссии.

Новый пакет санкций ЕС примет 12 марта, он будет направлен на "дальнейшую изоляцию России и истощение ресурсов, которые она использует для финансирования варварской войны", сказано в заявлении.

Фон дер Ляйен перечислила санкции, которые ЕС планирует наложить на РФ:

отказать в статусе "наиболее благоприятствуемой нации", что аннулирует торговые преимущества, которыми Россия пользуется как член ВТО, и пытаться исключить РФ из ведущих международных финансовых организаций, в том числе МВФ и Всемирного банка, чтобы она "не могла получить финансирование, кредиты или какие-либо другие выгоды от этих учреждений";

в статусе "наиболее благоприятствуемой нации", что аннулирует торговые преимущества, которыми Россия пользуется как член ВТО, и пытаться исключить РФ из ведущих международных финансовых организаций, в том числе МВФ и Всемирного банка, чтобы она "не могла получить финансирование, кредиты или какие-либо другие выгоды от этих учреждений"; ввести новые санкции против представителей российской элиты, близкой к президенту РФ Владимиру Путину, членов их семей и партнеров;

перекрыть российскому государству и элите доступ к криптовалютам, чтобы они не использовали их для обхода санкций;

запретить экспорт из ЕС в Россию любых товаров роскоши;

запретить ввоз на свою территорию продуктов черной металлургии из РФ, что "ударит по центральному сектору российской системы и лишит ее миллиардных экспортных доходов";

запретить новые европейские инвестиции в энергетический сектор РФ.

"Этот кризис беспрецедентен. Таковы же единство и скорость реакции, которые до сих пор демонстрировали наши демократии. Украина победит", – написала фон дер Ляйен в Twitter.

This crisis is unprecedented. And so is the unity and speed of reaction our democracies have shown so far.



Ukraine will prevail. — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) March 11, 2022

Четвертый пакет санкций ЕС анонсировал после двухдневного неформального саммита лидеров Евросоюза, который 10–11 марта проходил во Франции. На этом саммите ЕС пообещал помочь восстановлению Украины после окончания войны, а также рассмотрел ее заявку на вступление в союз. В заявлении сказано, что ЕС "будет еще больше укреплять связи и углублять партнерство [с Украиной], чтобы поддержать ее в движении по европейскому пути". "Украина принадлежит нашей европейской семье", – подчеркнули лидеры ЕС. Участник саммита, президент Литвы Гитанас Науседа считает, что этим заявлением "лидеры ЕС сказали "да" украинской евроинтеграции".